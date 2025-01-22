Свердловчанам стало проще получить удостоверение ветерана боевых действий

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Прежде всего в помощи нуждаются участники ЧВК «Вагнер» (архивное фото) Фото:
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Солдатам СВО, в том числе бойцам ЧВК «Вагнер», стало проще получить удостоверение ветерана боевых действий. Теперь к работе привлекают нотариусов, которые собирают доказательства и документы. Об этом рассказал глава свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов на пресс-конференции ТАСС.

«У ребят — прежде всего парней из ЧВК „Вагнер“ — не всегда имеются документы, которые подтверждают их участие в спецоперации. У них не всегда есть ордена и медали, и ранения, к счастью, есть не у всех. Но в конце прошлого года у нас появилась дополнительная возможность помогать ветеранам в получении статуса боевых действий», — сказал Якупов.

Он объяснил, что теперь к работе привлекли нотариусов. Так, если у солдата есть сослуживцы, которые уже получили статус ветерана боевых действий, то они могут прийти к нотариальную контору и подтвердить участие бойца в СВО. Эти документы направят в комиссию Минобороны, там их рассмотрят и примут решение.

По словам Якупова, этот вопрос — самый главный и самый сложный из всех, что стоят перед общественниками. «Статус ветерана боевых действий предоставляет права и меры поддержки, и нотариусы помогают разрешать эти вопросы. В среднем каждый месяц фонд вручает по 60-70 удостоверений ветеранов боевых действий», — добавил он.

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Солдатам СВО, в том числе бойцам ЧВК «Вагнер», стало проще получить удостоверение ветерана боевых действий. Теперь к работе привлекают нотариусов, которые собирают доказательства и документы. Об этом рассказал глава свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов на пресс-конференции ТАСС. «У ребят — прежде всего парней из ЧВК „Вагнер“ — не всегда имеются документы, которые подтверждают их участие в спецоперации. У них не всегда есть ордена и медали, и ранения, к счастью, есть не у всех. Но в конце прошлого года у нас появилась дополнительная возможность помогать ветеранам в получении статуса боевых действий», — сказал Якупов. Он объяснил, что теперь к работе привлекли нотариусов. Так, если у солдата есть сослуживцы, которые уже получили статус ветерана боевых действий, то они могут прийти к нотариальную контору и подтвердить участие бойца в СВО. Эти документы направят в комиссию Минобороны, там их рассмотрят и примут решение. По словам Якупова, этот вопрос — самый главный и самый сложный из всех, что стоят перед общественниками. «Статус ветерана боевых действий предоставляет права и меры поддержки, и нотариусы помогают разрешать эти вопросы. В среднем каждый месяц фонд вручает по 60-70 удостоверений ветеранов боевых действий», — добавил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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