Свердловчанам стало проще получить удостоверение ветерана боевых действий

22 января 2025 в 14:49 Размер текста - 17 +

Прежде всего в помощи нуждаются участники ЧВК «Вагнер» (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдатам СВО, в том числе бойцам ЧВК «Вагнер», стало проще получить удостоверение ветерана боевых действий. Теперь к работе привлекают нотариусов, которые собирают доказательства и документы. Об этом рассказал глава свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов на пресс-конференции ТАСС. «У ребят — прежде всего парней из ЧВК „Вагнер“ — не всегда имеются документы, которые подтверждают их участие в спецоперации. У них не всегда есть ордена и медали, и ранения, к счастью, есть не у всех. Но в конце прошлого года у нас появилась дополнительная возможность помогать ветеранам в получении статуса боевых действий», — сказал Якупов. Он объяснил, что теперь к работе привлекли нотариусов. Так, если у солдата есть сослуживцы, которые уже получили статус ветерана боевых действий, то они могут прийти к нотариальную контору и подтвердить участие бойца в СВО. Эти документы направят в комиссию Минобороны, там их рассмотрят и примут решение. По словам Якупова, этот вопрос — самый главный и самый сложный из всех, что стоят перед общественниками. «Статус ветерана боевых действий предоставляет права и меры поддержки, и нотариусы помогают разрешать эти вопросы. В среднем каждый месяц фонд вручает по 60-70 удостоверений ветеранов боевых действий», — добавил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдатам СВО, в том числе бойцам ЧВК «Вагнер», стало проще получить удостоверение ветерана боевых действий. Теперь к работе привлекают нотариусов, которые собирают доказательства и документы. Об этом рассказал глава свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Илдар Якупов на пресс-конференции ТАСС. «У ребят — прежде всего парней из ЧВК „Вагнер“ — не всегда имеются документы, которые подтверждают их участие в спецоперации. У них не всегда есть ордена и медали, и ранения, к счастью, есть не у всех. Но в конце прошлого года у нас появилась дополнительная возможность помогать ветеранам в получении статуса боевых действий», — сказал Якупов. Он объяснил, что теперь к работе привлекли нотариусов. Так, если у солдата есть сослуживцы, которые уже получили статус ветерана боевых действий, то они могут прийти к нотариальную контору и подтвердить участие бойца в СВО. Эти документы направят в комиссию Минобороны, там их рассмотрят и примут решение. По словам Якупова, этот вопрос — самый главный и самый сложный из всех, что стоят перед общественниками. «Статус ветерана боевых действий предоставляет права и меры поддержки, и нотариусы помогают разрешать эти вопросы. В среднем каждый месяц фонд вручает по 60-70 удостоверений ветеранов боевых действий», — добавил он.