Пермская прокуратура проверила инцидент с застрявшей в сугробе скорой

Прокуратура города Губахи (Пермский край) провела проверку по факту застрявшей в снегу машины скорой помощи, которая перевозила пациента. По итогам проверки директору МБУ «Комбинат благоустройства» внесено представление, сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.
«Установлено, что инцидент произошел на ул. Щорса в поселке Углеуральский. В ходе проверки выявлены нарушения порядка содержания дорог в зимний период. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что пациент был оперативно доставлен в приемное отделение больницы, где ему оказали необходимую медпомощь.
Инцидент произошел 17 декабря в поселке Углеуральский. Автомобиль скорой помощи, в котором находился пациент, не смог проехать из-за сугробов. На помощь прибыли сотрудники МЧС. Автомобиль удалось вытащить спустя 2,5 часа .
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