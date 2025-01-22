22 января 2025

Пермская прокуратура проверила инцидент с застрявшей в сугробе скорой

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Машину скорой помощи не могли вытащить из сугроба 2,5 часа
Машину скорой помощи не могли вытащить из сугроба 2,5 часа Фото:

Прокуратура города Губахи (Пермский край) провела проверку по факту застрявшей в снегу машины скорой помощи, которая перевозила пациента. По итогам проверки директору МБУ «Комбинат благоустройства» внесено представление, сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«Установлено, что инцидент произошел на ул. Щорса в поселке Углеуральский. В ходе проверки выявлены нарушения порядка содержания дорог в зимний период. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что пациент был оперативно доставлен в приемное отделение больницы, где ему оказали необходимую медпомощь.

Инцидент произошел 17 декабря в поселке Углеуральский. Автомобиль скорой помощи, в котором находился пациент, не смог проехать из-за сугробов. На помощь прибыли сотрудники МЧС. Автомобиль удалось вытащить спустя 2,5 часа .

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Прокуратура города Губахи (Пермский край) провела проверку по факту застрявшей в снегу машины скорой помощи, которая перевозила пациента. По итогам проверки директору МБУ «Комбинат благоустройства» внесено представление, сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края. «Установлено, что инцидент произошел на ул. Щорса в поселке Углеуральский. В ходе проверки выявлены нарушения порядка содержания дорог в зимний период. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что пациент был оперативно доставлен в приемное отделение больницы, где ему оказали необходимую медпомощь. Инцидент произошел 17 декабря в поселке Углеуральский. Автомобиль скорой помощи, в котором находился пациент, не смог проехать из-за сугробов. На помощь прибыли сотрудники МЧС. Автомобиль удалось вытащить спустя 2,5 часа .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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