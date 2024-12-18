В Пермском крае в сугробе застряла машина скорой помощи с пациентом

Автомобиль скорой помощи вытащили спустя 2,5 часа
В поселке Углеуральский (Пермский край) из-за сугробов не смог проехать автомобиль скорой помощи. В машине находился пациент, которого необходимо было отвезти в больницу.
«Вечерм 17 декабря в поселке Углеуральский Губахинского округа везущая пациента машина скорой помощи застряла в снегу на улице Щорса. На помощь прибыли сотрудники МЧС», — сообщили «Вести Пермь»
Уточняется, что автомобиль вытащили только спустя 2,5 часа. Прокуратура Губахи начала проверку. Ведомство выяснит, соблюдается ли чистка дорог в округе. По итогам проверки будут приняты меры.
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