В Пермском крае в сугробе застряла машина скорой помощи с пациентом

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Автомобиль скорой помощи вытащили спустя 2,5 часа
Автомобиль скорой помощи вытащили спустя 2,5 часа Фото:

В поселке Углеуральский (Пермский край) из-за сугробов не смог проехать автомобиль скорой помощи. В машине находился пациент, которого необходимо было отвезти в больницу.

«Вечерм 17 декабря в поселке Углеуральский Губахинского округа везущая пациента машина скорой помощи застряла в снегу на улице Щорса. На помощь прибыли сотрудники МЧС», — сообщили «Вести Пермь»

Уточняется, что автомобиль вытащили только спустя 2,5 часа. Прокуратура Губахи начала проверку. Ведомство выяснит, соблюдается ли чистка дорог в округе. По итогам проверки будут приняты меры.

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В поселке Углеуральский (Пермский край) из-за сугробов не смог проехать автомобиль скорой помощи. В машине находился пациент, которого необходимо было отвезти в больницу. «Вечерм 17 декабря в поселке Углеуральский Губахинского округа везущая пациента машина скорой помощи застряла в снегу на улице Щорса. На помощь прибыли сотрудники МЧС», — сообщили «Вести Пермь» Уточняется, что автомобиль вытащили только спустя 2,5 часа. Прокуратура Губахи начала проверку. Ведомство выяснит, соблюдается ли чистка дорог в округе. По итогам проверки будут приняты меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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