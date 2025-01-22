22 января 2025

Угодившие в скандал креативщики избавляются от арт-объекта в Екатеринбурге

Екатеринбургский фестиваль «ЧО» безвозмездно отдает световой арт-объект
© Служба новостей «URA.RU»
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Паблик-арт-программа «ЧО» пока временно прекратила свою деятельность
Паблик-арт-программа «ЧО» пока временно прекратила свою деятельность Фото:

Команда паблик-арт-программы «ЧО», которую обвиняли в поддержке уклонистов из-за работы «Идите лесом» возле Главпочтамта, безвозмездно отдает арт-объект. Креативщики рассказали URA.RU, что ищут человека, который заберет творение с надписью художника Дмитрия Пригова — оно находится возле уральского филиала музея им. Пушкина в Екатеринбурге.

«Большая неоновая надпись с текстом „Граждане, скажем друг другу: Я люблю тебя!“ — это 133 обращение из каталога „Обращений к гражданам“ Дмитрия Пригова, концептуального поэта и художника. Написанные в 1986 году тексты изначально предназначались для уличной расклейки и представляли собой манифест „Новой искренности“ — направления, которое, по мнению поэта, соответствовало „человеческому масштабу“», объяснили в «ЧО».

Желающим взять арт-объект «под опеку» нужно связаться с командой. За саму работу представители арт-программы ничего не просят: на нового владельца ляжет лишь оплата транспортных расходов и монтаж.

Паблик-арт-программа «ЧО» от компании «Атомстройкомплекс» неожиданно оказалась в центре скандала в ноябре 2024 года. Команда вместе с художником Синий Карандаш (Александр Курицын) создала арт-объект «Идите лесом», который призывал горожан задуматься о сохранении парком и лесов и присоединяться  экскурсиям. 

Депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов обратил внимание, что словосочетание очень похоже на название проекта Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ), который помогал уклоняться россиянам от мобилизации. Организаторы скорректировали надпись, но им стали угрожать, после чего креативщики на неопределенный срок прекратили свою деятельность. После этого надпись убрали совсем. 

Такую надпись может забрать кто угодно
Такую надпись может забрать кто угодно
Фото:

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Команда паблик-арт-программы «ЧО», которую обвиняли в поддержке уклонистов из-за работы «Идите лесом» возле Главпочтамта, безвозмездно отдает арт-объект. Креативщики рассказали URA.RU, что ищут человека, который заберет творение с надписью художника Дмитрия Пригова — оно находится возле уральского филиала музея им. Пушкина в Екатеринбурге. «Большая неоновая надпись с текстом „Граждане, скажем друг другу: Я люблю тебя!“ — это 133-е обращение из каталога „Обращений к гражданам“ Дмитрия Пригова, концептуального поэта и художника. Написанные в 1986 году тексты изначально предназначались для уличной расклейки и представляли собой манифест „Новой искренности“ — направления, которое, по мнению поэта, соответствовало „человеческому масштабу“», — объяснили в «ЧО». Желающим взять арт-объект «под опеку» нужно связаться с командой. За саму работу представители арт-программы ничего не просят: на нового владельца ляжет лишь оплата транспортных расходов и монтаж. Паблик-арт-программа «ЧО» от компании «Атомстройкомплекс» неожиданно оказалась в центре скандала в ноябре 2024 года. Команда вместе с художником Синий Карандаш (Александр Курицын) создала арт-объект «Идите лесом», который призывал горожан задуматься о сохранении парком и лесов и присоединяться  экскурсиям.  Депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов обратил внимание, что словосочетание очень похоже на название проекта Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ), который помогал уклоняться россиянам от мобилизации. Организаторы скорректировали надпись, но им стали угрожать, после чего креативщики на неопределенный срок прекратили свою деятельность. После этого надпись убрали совсем. 
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