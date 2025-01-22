Угодившие в скандал креативщики избавляются от арт-объекта в Екатеринбурге

Команда паблик-арт-программы «ЧО», которую обвиняли в поддержке уклонистов из-за работы «Идите лесом» возле Главпочтамта, безвозмездно отдает арт-объект. Креативщики рассказали URA.RU, что ищут человека, который заберет творение с надписью художника Дмитрия Пригова — оно находится возле уральского филиала музея им. Пушкина в Екатеринбурге.
«Большая неоновая надпись с текстом „Граждане, скажем друг другу: Я люблю тебя!“ — это 133-е обращение из каталога „Обращений к гражданам“ Дмитрия Пригова, концептуального поэта и художника. Написанные в 1986 году тексты изначально предназначались для уличной расклейки и представляли собой манифест „Новой искренности“ — направления, которое, по мнению поэта, соответствовало „человеческому масштабу“», — объяснили в «ЧО».
Желающим взять арт-объект «под опеку» нужно связаться с командой. За саму работу представители арт-программы ничего не просят: на нового владельца ляжет лишь оплата транспортных расходов и монтаж.
Паблик-арт-программа «ЧО» от компании «Атомстройкомплекс» неожиданно оказалась в центре скандала в ноябре 2024 года. Команда вместе с художником Синий Карандаш (Александр Курицын) создала арт-объект «Идите лесом», который призывал горожан задуматься о сохранении парком и лесов и присоединяться экскурсиям.
Депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов обратил внимание, что словосочетание очень похоже на название проекта Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ), который помогал уклоняться россиянам от мобилизации. Организаторы скорректировали надпись, но им стали угрожать, после чего креативщики на неопределенный срок прекратили свою деятельность. После этого надпись убрали совсем.
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