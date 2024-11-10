В Екатеринбурге начали убирать скандальный арт-объект «Идите лесом» художника Синий Карандаш. Ранее на работу жаловался депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов. Демонтаж заметил корреспондент URA.RU.
О планах убрать надпись в понедельник сообщали организаторы фестиваля «ЧО»: вместо букв на Главпочтамте вновь появятся старые плакаты. К такому решению художники пришли после того, как команде стали поступать угрозы. Также авторы фестиваля досрочно завершили сезон «Перспектива слов».
Скандал вокруг «Идите лесом» разразился после того, как Свалов в своем обращении к властям указал, что в 2022 году был одноименный проект Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ), который помогал уклоняться мужчинам от мобилизации. После жалобы депутата надпись изменили на «Иди лесом», а позже представители «ЧО» заявили, что временно прекращают любую художественную деятельность. Вернется ли команда с новыми арт-объектами в следующем году — вопрос пока остается открытым.
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