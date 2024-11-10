10 ноября 2024

В Екатеринбурге сносят скандальный арт-объект в поддержку уклонистов. Фото

В Екатеринбурге демонтируют арт-объект «Идите лесом»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Демонтаж арт-объекта «Пойдите лесом» паблик-арт-программы «ЧÖ». Екатеринбург , идите лесом
Работа провисела в центре города меньше недели Фото:

В Екатеринбурге начали убирать скандальный арт-объект «Идите лесом» художника Синий Карандаш. Ранее на работу жаловался депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов. Демонтаж заметил корреспондент URA.RU.

О планах убрать надпись в понедельник сообщали организаторы фестиваля «ЧО»: вместо букв на Главпочтамте вновь появятся старые плакаты. К такому решению художники пришли после того, как команде стали поступать угрозы. Также авторы фестиваля досрочно завершили сезон «Перспектива слов».

Скандал вокруг «Идите лесом» разразился после того, как Свалов в своем обращении к властям указал, что в 2022 году был одноименный проект Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ), который помогал уклоняться мужчинам от мобилизации. После жалобы депутата надпись изменили на «Иди лесом», а позже представители «ЧО» заявили, что временно прекращают любую художественную деятельность. Вернется ли команда с новыми арт-объектами в следующем году — вопрос пока остается открытым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге начали убирать скандальный арт-объект «Идите лесом» художника Синий Карандаш. Ранее на работу жаловался депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов. Демонтаж заметил корреспондент URA.RU. О планах убрать надпись в понедельник сообщали организаторы фестиваля «ЧО»: вместо букв на Главпочтамте вновь появятся старые плакаты. К такому решению художники пришли после того, как команде стали поступать угрозы. Также авторы фестиваля досрочно завершили сезон «Перспектива слов». Скандал вокруг «Идите лесом» разразился после того, как Свалов в своем обращении к властям указал, что в 2022 году был одноименный проект Григория Свердлина (признан иноагентом в РФ), который помогал уклоняться мужчинам от мобилизации. После жалобы депутата надпись изменили на «Иди лесом», а позже представители «ЧО» заявили, что временно прекращают любую художественную деятельность. Вернется ли команда с новыми арт-объектами в следующем году — вопрос пока остается открытым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...