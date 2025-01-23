В Перми приостановили выплаты компенсаций жителям авариек в зоне КРТ на «Тихом Компросе»

В Перми временно приостановили выплаты компенсаций жителям аварийных домов в границах комплексного развития территории (КРТ) на «Тихом Компросе». Об этом URA.RU рассказали собственники жилья. Как пояснил корреспонденту агентства представитель девелопера «Брусника», по договору у застройщика есть на это пять с половиной лет.
«Мы расселяем старый фонд и выплачиваем компенсации тем темпом, что изначально планировали. Параллельно съезжают арендаторы ТЦ „Хоровод“, который находится в зоне КРТ. Мастер-план участка на „Тихом Компросе“ мы представим весной, летом завершим расселение под строительство первой и второй очередей проекта, а реализацию начнем к концу 2025 года», — рассказали URA.RU в «Бруснике».
Девелопер также займется развитием двух небольших участков в микрорайоне Крохалева. Работы по ним начнутся летом 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что компания холдинга «Брусника» из Екатеринбурга выиграла аукцион на право КРТ «Тихого Компроса». Общая площадь участка составляет 6,53 га. На нем находятся пять аварийных домов. Застройщик должен расселить их за свой счет.
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