«Ждали, но все равно в шоке»: как реагируют на арест экс-министра в свердловском правительстве

Коллеги Николая Смирнова удивлены его задержанию и аресту
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Мера пресечения экс-министру ЖКХ Николаю Смирнову. Екатеринбург , смирнов николай
Николай Смирнов пробудет в СИЗО как минимум до 17 марта Фото:

Задержание и арест бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова шокировали региональный кабмин, хотя министры и заместители губернатора в целом понимали, что такой сценарий вероятен. К такому выводу пришел корреспондент URA.RU, пообщавшись с госслужащими.

«Ждали, что это произойдет. Но все равно в шоке», — поделился на условиях анонимности один собеседник агентства. «Новости же все читали, понятно [было], к чему [все] идет», — добавил второй. Еще один источник — вхожий в кабинеты Белого дома — считал, что, раз Смирнова уволили, силовикам он больше не интересен: «Жалко его».

Губернатор Евгений Куйвашев, по словам очевидцев, спокоен — как в кулуарах, так и на совещаниях. «Все в порядке, в рабочем режиме», — заверил источник в его окружении. Ранее URA.RU сообщало, что силовики предупредили Куйвашева об операции заранее.

Смирнова задержали 23 января и предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Днем 24 января ему избрали меру пресечения — арест до 17 марта. Пост министра Смирнов покинул сразу после новогодних праздников. По некоторым данным, в основу его уголовного дела могли лечь показания Пильникова, который под арестом с декабря, и заместителя Андрея Кислицына, арестованного в апреле 2024-го.

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Задержание и арест бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова шокировали региональный кабмин, хотя министры и заместители губернатора в целом понимали, что такой сценарий вероятен. К такому выводу пришел корреспондент URA.RU, пообщавшись с госслужащими. «Ждали, что это произойдет. Но все равно в шоке», — поделился на условиях анонимности один собеседник агентства. «Новости же все читали, понятно [было], к чему [все] идет», — добавил второй. Еще один источник — вхожий в кабинеты Белого дома — считал, что, раз Смирнова уволили, силовикам он больше не интересен: «Жалко его». Губернатор Евгений Куйвашев, по словам очевидцев, спокоен — как в кулуарах, так и на совещаниях. «Все в порядке, в рабочем режиме», — заверил источник в его окружении. Ранее URA.RU сообщало, что силовики предупредили Куйвашева об операции заранее. Смирнова задержали 23 января и предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Днем 24 января ему избрали меру пресечения — арест до 17 марта. Пост министра Смирнов покинул сразу после новогодних праздников. По некоторым данным, в основу его уголовного дела могли лечь показания Пильникова, который под арестом с декабря, и заместителя Андрея Кислицына, арестованного в апреле 2024-го.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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