Детский сад по улице Помеловского в Магнитогорске Челябинской области эвакуировали 27 января утром из-за короткого замыкания холодильника. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В Магнитогорске по улице Помеловского в детском саду произошло короткое замыкание электропроводки холодильника без последующего горения. Самостоятельно эвакуировались четыре человека, в том числе один ребенок», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. ЧП обошлось без пострадавших.
В Челябинске ранее местный житель в ночь на 21 января погиб при пожаре в квартире. Его тело нашли при ликвидации возгорания. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание холодильника, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
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