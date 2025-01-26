26 января 2025
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24 января 2025

Детский сад эвакуировали в Магнитогорске из-за холодильника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Короткое замыкание холодильника произошло 27 января утром
Короткое замыкание холодильника произошло 27 января утром Фото:

Детский сад по улице Помеловского в Магнитогорске Челябинской области эвакуировали 27 января утром из-за короткого замыкания холодильника. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

«В Магнитогорске по улице Помеловского в детском саду произошло короткое замыкание электропроводки холодильника без последующего горения. Самостоятельно эвакуировались четыре человека, в том числе один ребенок», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. ЧП обошлось без пострадавших. 

В Челябинске ранее местный житель в ночь на 21 января погиб при пожаре в квартире. Его тело нашли при ликвидации возгорания. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание холодильника, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Из садика эвакуировались четыре человека, в том числе ребенок
Из садика эвакуировались четыре человека, в том числе ребенок
Фото:

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Детский сад по улице Помеловского в Магнитогорске Челябинской области эвакуировали 27 января утром из-за короткого замыкания холодильника. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.  «В Магнитогорске по улице Помеловского в детском саду произошло короткое замыкание электропроводки холодильника без последующего горения. Самостоятельно эвакуировались четыре человека, в том числе один ребенок», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. ЧП обошлось без пострадавших.  В Челябинске ранее местный житель в ночь на 21 января погиб при пожаре в квартире. Его тело нашли при ликвидации возгорания. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание холодильника, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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