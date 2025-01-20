Челябинец погиб при ночном пожаре в квартире

В Челябинске местный житель в ночь на 21 января погиб при пожаре в квартире. Его тело нашли при ликвидации возгорания, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
«В девятиэтажном доме на проспекте Победы, в квартире на первом этаже, загорелись вещи на пяти квадратных метрах. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили на полу мужчину без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание холодильника. Погибший в этот момент спал и не почуял опасности. В связи с этим в ведомстве вновь напомнили про полезность автономного дымового пожарного извещателя, способного уловить первые признаки задымления, когда пожар еще только набирает силу.
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