20 января 2025

Челябинец погиб при ночном пожаре в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина спал во время пожара Фото:

В Челябинске местный житель в ночь на 21 января погиб при пожаре в квартире. Его тело нашли при ликвидации возгорания, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«В девятиэтажном доме на проспекте Победы, в квартире на первом этаже, загорелись вещи на пяти квадратных метрах. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили на полу мужчину без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание холодильника. Погибший в этот момент спал и не почуял опасности. В связи с этим в ведомстве вновь напомнили про полезность автономного дымового пожарного извещателя, способного уловить первые признаки задымления, когда пожар еще только набирает силу.

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В Челябинске местный житель в ночь на 21 января погиб при пожаре в квартире. Его тело нашли при ликвидации возгорания, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «В девятиэтажном доме на проспекте Победы, в квартире на первом этаже, загорелись вещи на пяти квадратных метрах. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили на полу мужчину без признаков жизни», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание холодильника. Погибший в этот момент спал и не почуял опасности. В связи с этим в ведомстве вновь напомнили про полезность автономного дымового пожарного извещателя, способного уловить первые признаки задымления, когда пожар еще только набирает силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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