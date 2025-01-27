Российские силы освободили Николаево-Дарьино в Курской области

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ВС РФ взяли под контроль Николаево-Дарьино
ВС РФ взяли под контроль Николаево-Дарьино Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВС РФ завершили операцию по освобождению села Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Российские войска освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области», — написали в telegram-канале ведомства. Подробности операции по взятию села пока не раскрываются.

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ВС РФ завершили операцию по освобождению села Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Российские войска освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области», — написали в telegram-канале ведомства. Подробности операции по взятию села пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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