Российские силы освободили Николаево-Дарьино в Курской области

ВС РФ взяли под контроль Николаево-Дарьино
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
ВС РФ завершили операцию по освобождению села Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Российские войска освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области», — написали в telegram-канале ведомства. Подробности операции по взятию села пока не раскрываются.
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