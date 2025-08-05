«Ограничить цены уровнем инфляции»: россиян предупредили о резком подорожании бензина

Рост стоимости бензина на бирже может привести к существенному подорожанию топлива на автозаправках в России. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он также призвал ограничить рост розничных цен на бензин уровнем инфляции на законодательном уровне.
«Хотя между биржевой и розничной ценами на бензин нет прямой связи, ситуация на бирже рано или поздно скажется на стоимости топлива на заправках», — заявил Миронов ТАСС. Он напомнил, что партия ранее предлагала уже ограничить рост розничных цен уровнем инфляции, и отметил, что такая мера сейчас была бы особенно актуальна.
Депутат подчеркнул, что недавнее введение временного эмбарго на экспорт бензина уже отразилось на топливном рынке. По его словам, одной из причин роста цен является повышенный сезонный спрос на нефтепродукты, связанный с уборкой урожая. Миронов считает необходимым оперативно применять профилактические меры для сдерживания дальнейшего удорожания топлива.
Согласно данным биржи, 4 августа стоимость бензина марки Аи-95 достигла 77,001 тысяч рублей за тонну, что стало максимумом с сентября 2023 года. Бензин Аи-92 подорожал до 66,642 тысяч рублей за тонну, а летнее дизельное топливо — до 58,134 тысяч рублей за тонну. На прошлой неделе правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина для его производителей до конца августа. Вопрос о необходимости продления этого ограничения на сентябрь будет решаться в зависимости от динамики биржевых цен, заявляли в Федеральной антимонопольной службе.
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