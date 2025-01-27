Проезд по мосту по Троицкому тракту в Челябинске закрыли для большегрузов

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Запрет на проезд введен только для большегрузов (архивное фото)
Запрет на проезд введен только для большегрузов (архивное фото) Фото:

В Челябинске с 27 января закрыт проезд для большегрузов массой свыше 15 тонн по мосту в районе железнодорожной станции по Троицкому тракту. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«С 27 января вводится ограничение на движение большегрузов массой свыше 15 тонн по путепроводу в районе железнодорожной станции „7 км“ по Троицкому тракту. Решение принято Комитетом дорожного хозяйства на основании результатов проведенной диагностики сооружения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Остальной транспорт может двигаться по мосту без ограничений. 

Дорожные знаки, запрещающие проезд, на участке уже установлены. Водителей большегрузов просят заранее продумывать пути объезда. Въехать в город можно по улице Игуменка и автодороге 13а. Выехать по улицам Дарвина и Блюхера с выходом на М-5 «Урал» или по путепроводу «Челябинск-Главный» — улица Игуменка.

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В Челябинске с 27 января закрыт проезд для большегрузов массой свыше 15 тонн по мосту в районе железнодорожной станции по Троицкому тракту. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.  «С 27 января вводится ограничение на движение большегрузов массой свыше 15 тонн по путепроводу в районе железнодорожной станции „7 км“ по Троицкому тракту. Решение принято Комитетом дорожного хозяйства на основании результатов проведенной диагностики сооружения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Остальной транспорт может двигаться по мосту без ограничений.  Дорожные знаки, запрещающие проезд, на участке уже установлены. Водителей большегрузов просят заранее продумывать пути объезда. Въехать в город можно по улице Игуменка и автодороге 13а. Выехать по улицам Дарвина и Блюхера с выходом на М-5 «Урал» или по путепроводу «Челябинск-Главный» — улица Игуменка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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