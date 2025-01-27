27 января 2025

В ХМАО погиб молодой нефтяник, надышавшись газом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на нефтяном предприятии в ХМАО
Следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на нефтяном предприятии в ХМАО Фото:

На нефтяном предприятии в 90 километрах от Сургута (ХМАО) погиб 19-летний сотрудник. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщили корреспонденту URA.RU в окружном СК.

«Инцидент произошел в начале января. Следственные органы проводят проверку, выясняют обстоятельства инцидента», — прокомментировал URA.RU представитель следственного комитета Югры.

Нефтяник работал недалеко от резервуара с остатками нефтепродуктов. По версии источника агентства, он не надел противогаз и надышался парами газа. Потеряв сознание, молодой человек упал в дренажную емкость.

Ранее URA.RU писало, что на полигоне ТБО в Ханты-Мансийске погиб рабочий. Суд постановил выплатить его матери полмиллиона рублей.

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На нефтяном предприятии в 90 километрах от Сургута (ХМАО) погиб 19-летний сотрудник. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщили корреспонденту URA.RU в окружном СК. «Инцидент произошел в начале января. Следственные органы проводят проверку, выясняют обстоятельства инцидента», — прокомментировал URA.RU представитель следственного комитета Югры. Нефтяник работал недалеко от резервуара с остатками нефтепродуктов. По версии источника агентства, он не надел противогаз и надышался парами газа. Потеряв сознание, молодой человек упал в дренажную емкость. Ранее URA.RU писало, что на полигоне ТБО в Ханты-Мансийске погиб рабочий. Суд постановил выплатить его матери полмиллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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