В ХМАО погиб молодой нефтяник, надышавшись газом

На нефтяном предприятии в 90 километрах от Сургута (ХМАО) погиб 19-летний сотрудник. Следователи выясняют обстоятельства происшествия, сообщили корреспонденту URA.RU в окружном СК.
«Инцидент произошел в начале января. Следственные органы проводят проверку, выясняют обстоятельства инцидента», — прокомментировал URA.RU представитель следственного комитета Югры.
Нефтяник работал недалеко от резервуара с остатками нефтепродуктов. По версии источника агентства, он не надел противогаз и надышался парами газа. Потеряв сознание, молодой человек упал в дренажную емкость.
Ранее URA.RU писало, что на полигоне ТБО в Ханты-Мансийске погиб рабочий. Суд постановил выплатить его матери полмиллиона рублей.
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