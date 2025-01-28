Заключавший контракты с приятелем пермский чиновник лишился руководящего поста

В Пермском округе директор муниципального учреждения, подведомственного местной администрации, лишился работы после проверки прокурора. В ходе проверки надзорного органа выяснилось, что возглавляемое им МУ «УКС Пермского округа» заключало контракты с компанией, учредителем которой был приятель чиновника.
«В действиях директора муниципального учреждения установлены нарушения при проведении закупок. Выяснилось, что в период с 2019 по 2023 годов учреждением заключены крупные муниципальные контракты на сумму более 800 млн рублей. Подрядчиком по данным контрактам являлся учредитель компании, с которым у руководителя учреждения были близкие доверительные отношения», — говорится в telegram-канале прокуратуры Пермского края.
Надзорный орган обратился в суд, указав, что в действиях чиновника имеется «конфликт интересов и личная заинтересованность должностного лица». Суд удовлетворил требования прокурора, трудовой договор с руководителем МУ «УКС Пермского муниципального округа» расторгнут.
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