28 января 2025

Заключавший контракты с приятелем пермский чиновник лишился руководящего поста

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Руководитель муниципального учреждения остался без работы
Руководитель муниципального учреждения остался без работы Фото:

В Пермском округе директор муниципального учреждения, подведомственного местной администрации, лишился работы после проверки прокурора. В ходе проверки надзорного органа выяснилось, что возглавляемое им МУ «УКС Пермского округа» заключало контракты с компанией, учредителем которой был приятель чиновника.

«В действиях директора муниципального учреждения установлены нарушения при проведении закупок. Выяснилось, что в период с 2019 по 2023 годов учреждением заключены крупные муниципальные контракты на сумму более 800 млн рублей. Подрядчиком по данным контрактам являлся учредитель компании, с которым у руководителя учреждения были близкие доверительные отношения», — говорится в telegram-канале прокуратуры Пермского края.

Надзорный орган обратился в суд, указав, что в действиях чиновника имеется «конфликт интересов и личная заинтересованность должностного лица». Суд удовлетворил требования прокурора, трудовой договор с руководителем МУ «УКС Пермского муниципального округа» расторгнут.

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В Пермском округе директор муниципального учреждения, подведомственного местной администрации, лишился работы после проверки прокурора. В ходе проверки надзорного органа выяснилось, что возглавляемое им МУ «УКС Пермского округа» заключало контракты с компанией, учредителем которой был приятель чиновника. «В действиях директора муниципального учреждения установлены нарушения при проведении закупок. Выяснилось, что в период с 2019 по 2023 годов учреждением заключены крупные муниципальные контракты на сумму более 800 млн рублей. Подрядчиком по данным контрактам являлся учредитель компании, с которым у руководителя учреждения были близкие доверительные отношения», — говорится в telegram-канале прокуратуры Пермского края. Надзорный орган обратился в суд, указав, что в действиях чиновника имеется «конфликт интересов и личная заинтересованность должностного лица». Суд удовлетворил требования прокурора, трудовой договор с руководителем МУ «УКС Пермского муниципального округа» расторгнут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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