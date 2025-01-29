В Госдуме предложили изменить порядок сдачи экзаменов на права

Депутат Ткачев: надо оценить возможности сдачи экзаменов на права экстерном
© Служба новостей «URA.RU»
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В России рассмотрят предложение о разрешении сдавать на права экстерном, с инициативой выступил депутат Ткачев
В России рассмотрят предложение о разрешении сдавать на права экстерном, с инициативой выступил депутат Ткачев Фото:

В России предложили изменить порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав. Депутат Государственной Думы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев выступил с инициативой: разрешить россиянам сдавать экзамены экстерном после 30 часов практических занятий с инструктором и теорию без посещения автошкол.

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович [Колокольцев] (глава МВД — прим. URA.RU), оценить целесообразность возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдачи теоретической части экзаменов без обязательного посещения автошколы», — указал Ткачев в своем обращении. Документ попал в распоряжение РИА «Новости».

Депутат отметил, что данная мера позволит гражданам страны значительно сэкономить на стоимости обучения, которая в ряде крупных городов России может достигать до 50 000 рублей. Он подчеркнул, что качество подготовки водителей при этом не пострадает, так как все кандидаты будут проходить одни и те же стандартные экзамены, что и курсанты автошкол.

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В России предложили изменить порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав. Депутат Государственной Думы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев выступил с инициативой: разрешить россиянам сдавать экзамены экстерном после 30 часов практических занятий с инструктором и теорию без посещения автошкол. «Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович [Колокольцев] (глава МВД — прим. URA.RU), оценить целесообразность возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдачи теоретической части экзаменов без обязательного посещения автошколы», — указал Ткачев в своем обращении. Документ попал в распоряжение РИА «Новости». Депутат отметил, что данная мера позволит гражданам страны значительно сэкономить на стоимости обучения, которая в ряде крупных городов России может достигать до 50 000 рублей. Он подчеркнул, что качество подготовки водителей при этом не пострадает, так как все кандидаты будут проходить одни и те же стандартные экзамены, что и курсанты автошкол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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