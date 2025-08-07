РИАН: США потратят десятки миллиардов долларов на ЗРК Patriot

США вложат 50 миллиардов долларов в обслуживание и возможное расширение производства зенитно-ракетных комплексов Patriot в течение ближайших 20 лет. Это следует из данных о госзакупках Штатов.
Контракт на 20 лет был заключен между министерством обороны США и корпорацией RTX (бывшая Raytheon Technologies, крупнейший в мире производитель оружия) без конкурсных процедур на сумму в полсотни миллиардов долларов. В пресс-релизе Пентагона указывается лишь общая сумма сделки, однако анализ документов показывает, что речь идет не только о поставке запасных частей и техническом обслуживании, но и о возможности масштабного увеличения производства Patriot. Анализ проведен РИА Новости.
Отмечается, что RTX является единственным поставщиком, который способен выполнить заказ. В рамках первого этапа контракта планируется поставка 14 критически важных компонентов, включая специализированные печатные платы и вентиляторы охлаждения для ежедневной эксплуатации ЗРК Patriot. Основными заказчиками выступят армия США и другие структуры Пентагона, которые смогут самостоятельно финансировать закупки — от отдельных деталей до новых батарей комплексов — по мере возникновения потребностей в течение двух десятилетий.
Контракт заключен на фоне увеличения спроса на системы Patriot из-за конфликта на Украине. Анализ проекта бюджета армии США на 2026 финансовый год показал, что более 1,6 миллиарда долларов из выделенных средств на помощь Украине были потрачены на развитие собственной оборонной промышленности и увеличение производства артиллерийских боеприпасов внутри страны.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп пообещал поставить Киеву 17 систем ЗРК Patriot. Россия не раз подчеркивала, что военная помощь Украине затягивает конфликт и мешает переговорам. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что все поставки вооружений Киеву будут рассматриваться ВС РФ как законные цели.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.