Многодетную мать и жену участника СВО пытаются спасти в Челябинске. Фото

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Женщине нужна помощь столичных врачей (архивное фото)
Женщине нужна помощь столичных врачей (архивное фото) Фото:

Мать шестерых детей и супругу участника СВО Анастасию пытаются спасти в Челябинске. На фоне тяжелых родов, переживаний за мужа у женщины резко ухудшилось здоровье и она попала в больницу, рассказала 29 января депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. 

«На фоне тяжелых родов и переживаний за мужа Василия, который как раз в этот момент был ранен, получил контузию, женщина попала в больницу с острой сердечной недостаточностью. Через несколько дней заболела ковидом. Выяснилось, что у нее острая печеночная недостаточность, начались проблемы с тромбами. Анастасию подключили к ИВЛ», — написала Лантратова в своем telegram-канале. 

С просьбой помочь, обратилась сестра супруга. Женщина временно присматривает за детьми: 12-летней Галиной, 10-летней Ксенией, 8-летним Кириллом, 2-летним Ярославом и 5-месячными братьями Андреем и Сергеем. 

Благодаря минздраву Челябинской области и вице-губернатору удалось организовать телемост со специалистами Москвы. Они подтвердили верный протокол лечения, которого придерживаются челябинские коллеги. Анастасию удалось вывести из тяжелого состояния и перевести в палату. 

Но Анастасии становится хуже из-за прогрессирующих заболеваний. Специалисты ведущий российских медицинских центров смогли найти академиков, которые готовы взяться за лечение женщины. Сейчас решается вопрос с организацией перевозки в Москву. Пока ответ от центра медицины катастроф ожидается. 

Василия на время болезни жены отпустили в отпуск, но он заканчивается и сейчас нужно решить вопрос с его продлением. Василий поехал на СВО по зову сердца, говорит Лантратова. Ранее он имел несколько подработок и хорошо зарабатывал. Анастасия одна засаживала 15 соток, делала заготовки, занималась детьми и при этом продолжала работать. «После пятнадцати неудачных беременностей, с Божьей помощью женщине удалось родить шестерых детей. Дай Бог и в этот раз все образуется и семья воссоединится!» — добавила Лантратова. 

Многодетная семья участника СВО
Многодетная семья участника СВО
Фото:

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Мать шестерых детей и супругу участника СВО Анастасию пытаются спасти в Челябинске. На фоне тяжелых родов, переживаний за мужа у женщины резко ухудшилось здоровье и она попала в больницу, рассказала 29 января депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова.  «На фоне тяжелых родов и переживаний за мужа Василия, который как раз в этот момент был ранен, получил контузию, женщина попала в больницу с острой сердечной недостаточностью. Через несколько дней заболела ковидом. Выяснилось, что у нее острая печеночная недостаточность, начались проблемы с тромбами. Анастасию подключили к ИВЛ», — написала Лантратова в своем telegram-канале.  С просьбой помочь, обратилась сестра супруга. Женщина временно присматривает за детьми: 12-летней Галиной, 10-летней Ксенией, 8-летним Кириллом, 2-летним Ярославом и 5-месячными братьями Андреем и Сергеем.  Благодаря минздраву Челябинской области и вице-губернатору удалось организовать телемост со специалистами Москвы. Они подтвердили верный протокол лечения, которого придерживаются челябинские коллеги. Анастасию удалось вывести из тяжелого состояния и перевести в палату.  Но Анастасии становится хуже из-за прогрессирующих заболеваний. Специалисты ведущий российских медицинских центров смогли найти академиков, которые готовы взяться за лечение женщины. Сейчас решается вопрос с организацией перевозки в Москву. Пока ответ от центра медицины катастроф ожидается.  Василия на время болезни жены отпустили в отпуск, но он заканчивается и сейчас нужно решить вопрос с его продлением. Василий поехал на СВО по зову сердца, говорит Лантратова. Ранее он имел несколько подработок и хорошо зарабатывал. Анастасия одна засаживала 15 соток, делала заготовки, занималась детьми и при этом продолжала работать. «После пятнадцати неудачных беременностей, с Божьей помощью женщине удалось родить шестерых детей. Дай Бог и в этот раз все образуется и семья воссоединится!» — добавила Лантратова. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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