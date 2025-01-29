29 января 2025

Тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру впервые отметит день рождения в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бенуа Гру исполнилось 57 лет
Бенуа Гру исполнилось 57 лет Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» поздравил главного тренера команды Бенуа Гру с днем рождения. Поздравление размещено на сайте клуба.

«Коллектив хоккейного клуба поздравляет Бена Гру с праздником! Желаем крепких нервов, душевного равновесия, профессиональных успехов и больших побед вместе с командой!» — говорится в поздравлении.

Гру родился 30 января 1968 года в Канаде. Был хоккеистом и тренером. В 2015 году привел в этом качестве сборную Канады к победе на чемпионате мира U20. В мае 2024 года занял должность главного тренера клуба «Трактор».

«Трактор» сейчас проводит выездную серию. В подмосковной Балашихе 30 января клуб сыграет с местным «Витязем».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» поздравил главного тренера команды Бенуа Гру с днем рождения. Поздравление размещено на сайте клуба. «Коллектив хоккейного клуба поздравляет Бена Гру с праздником! Желаем крепких нервов, душевного равновесия, профессиональных успехов и больших побед вместе с командой!» — говорится в поздравлении. Гру родился 30 января 1968 года в Канаде. Был хоккеистом и тренером. В 2015 году привел в этом качестве сборную Канады к победе на чемпионате мира U20. В мае 2024 года занял должность главного тренера клуба «Трактор». «Трактор» сейчас проводит выездную серию. В подмосковной Балашихе 30 января клуб сыграет с местным «Витязем».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...