Тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру впервые отметит день рождения в России

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» поздравил главного тренера команды Бенуа Гру с днем рождения. Поздравление размещено на сайте клуба.
«Коллектив хоккейного клуба поздравляет Бена Гру с праздником! Желаем крепких нервов, душевного равновесия, профессиональных успехов и больших побед вместе с командой!» — говорится в поздравлении.
Гру родился 30 января 1968 года в Канаде. Был хоккеистом и тренером. В 2015 году привел в этом качестве сборную Канады к победе на чемпионате мира U20. В мае 2024 года занял должность главного тренера клуба «Трактор».
«Трактор» сейчас проводит выездную серию. В подмосковной Балашихе 30 января клуб сыграет с местным «Витязем».
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