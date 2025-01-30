Суд огласил приговор пермяку, который изнасиловал и едва не убил трехлетнюю девочку

Жителя деревни Елохи Верещагинского округа Пермского края приговорили к колонии строгого режима за изнасилование трехлетней девочке, которая жила по соседству. Преступление было совершено 16 июня 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Верещагинского районного суда.
«Вынесен приговор 31-летнему жителю деревни Елохи. Он признан виновным в изнасиловании малолетней девочки. Пермяку назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После этого еще полтора года он будет ограничен в свободе», — уточнили в суде. Отмечается, что мужчина не признал своей вины и во время расследования и суда утверждал, что преступление совершил не он.
Жуткая история произошла в деревне Елохи 16 июня 2024 года. Мать забила тревогу, когда девочка не пришла с прогулки. Тогда жители деревни совместно отправились на поиски ребенка. Уже ночью изнасилованную и еле живую трехлетнюю девочку нашли местные жители в кустах недалеко от дома. Ее тут же отправили в больницу. Следователи, работавшие в деревне, заподозрили в совершении преступления 31-летнего соседа девочки. Он был задержан и помещен в СИЗО на время следствия. Экспертиза признала его вменяемым. Мужчине грозило до 20 лет лишения свободы, но суд назначил 13.
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