«Перевернулась на бок»: фуры полностью перекрыли Пермский тракт, собирается огромная пробка. Фото, видео

ДТП с двумя фурами полностью перекрыло Пермский тракт

30 января 2025 в 18:54 Размер текста - 17 +

Движение перекрыто в обе стороны (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На 248-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две фуры, полностью перекрыв проезд в обе стороны. Один из грузовиков перевернулся и снес барьеры. На участке собирается огромная пробка, рассказал URA.RU читатель. «Пермский тракт встал из-за жесткой аварии с грузовиками. Одна из фур перевернулась на бок. Длинная пробка выстроилась в обе стороны», — сказал собеседник. В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» подтвердили полное перекрытие трассы. Когда движение возобновят, не уточняется. По данным областной Госавтоинспекции, водитель Volvo пытался обогнать другой грузовик DAF, однако не выдержал боковой интервал и влетел в него. После столкновения второй большегруз вылетел на встречку. К счастью, в аварии никто не пострадал. «На месте происшествия работают наряды ДПС, которые проводят необходимые процессуальные мероприятия», — добавили в ведомстве. Объехать перекрытый участок можно со стороны Екатеринбурга — на 286-м километре через Артинский район с возвратом на трассу через Красноуфимск, а также со стороны Перми — на 184-м километре через Красноуфимск с движением через Артинский район. О возобновлении движения инспекторы сообщат позже. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 248-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две фуры, полностью перекрыв проезд в обе стороны. Один из грузовиков перевернулся и снес барьеры. На участке собирается огромная пробка, рассказал URA.RU читатель. «Пермский тракт встал из-за жесткой аварии с грузовиками. Одна из фур перевернулась на бок. Длинная пробка выстроилась в обе стороны», — сказал собеседник. В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» подтвердили полное перекрытие трассы. Когда движение возобновят, не уточняется. По данным областной Госавтоинспекции, водитель Volvo пытался обогнать другой грузовик DAF, однако не выдержал боковой интервал и влетел в него. После столкновения второй большегруз вылетел на встречку. К счастью, в аварии никто не пострадал. «На месте происшествия работают наряды ДПС, которые проводят необходимые процессуальные мероприятия», — добавили в ведомстве. Объехать перекрытый участок можно со стороны Екатеринбурга — на 286-м километре через Артинский район с возвратом на трассу через Красноуфимск, а также со стороны Перми — на 184-м километре через Красноуфимск с движением через Артинский район. О возобновлении движения инспекторы сообщат позже.