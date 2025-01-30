«Перевернулась на бок»: фуры полностью перекрыли Пермский тракт, собирается огромная пробка. Фото, видео

ДТП с двумя фурами полностью перекрыло Пермский тракт
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Движение перекрыто в обе стороны (архивное фото) Фото:

На 248-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две фуры, полностью перекрыв проезд в обе стороны. Один из грузовиков перевернулся и снес барьеры. На участке собирается огромная пробка, рассказал URA.RU читатель.

«Пермский тракт встал из-за жесткой аварии с грузовиками. Одна из фур перевернулась на бок. Длинная пробка выстроилась в обе стороны», — сказал собеседник. В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» подтвердили полное перекрытие трассы. Когда движение возобновят, не уточняется.

По данным областной Госавтоинспекции, водитель Volvo пытался обогнать другой грузовик DAF, однако не выдержал боковой интервал и влетел в него. После столкновения второй большегруз вылетел на встречку. К счастью, в аварии никто не пострадал. «На месте происшествия работают наряды ДПС, которые проводят необходимые процессуальные мероприятия», — добавили в ведомстве.

Объехать перекрытый участок можно со стороны Екатеринбурга — на 286-м километре через Артинский район с возвратом на трассу через Красноуфимск, а также со стороны Перми — на 184-м километре через Красноуфимск с движением через Артинский район. О возобновлении движения инспекторы сообщат позже.

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На 248-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две фуры, полностью перекрыв проезд в обе стороны. Один из грузовиков перевернулся и снес барьеры. На участке собирается огромная пробка, рассказал URA.RU читатель. «Пермский тракт встал из-за жесткой аварии с грузовиками. Одна из фур перевернулась на бок. Длинная пробка выстроилась в обе стороны», — сказал собеседник. В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» подтвердили полное перекрытие трассы. Когда движение возобновят, не уточняется. По данным областной Госавтоинспекции, водитель Volvo пытался обогнать другой грузовик DAF, однако не выдержал боковой интервал и влетел в него. После столкновения второй большегруз вылетел на встречку. К счастью, в аварии никто не пострадал. «На месте происшествия работают наряды ДПС, которые проводят необходимые процессуальные мероприятия», — добавили в ведомстве. Объехать перекрытый участок можно со стороны Екатеринбурга — на 286-м километре через Артинский район с возвратом на трассу через Красноуфимск, а также со стороны Перми — на 184-м километре через Красноуфимск с движением через Артинский район. О возобновлении движения инспекторы сообщат позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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