Школьница спасла мужчину в Челябинской области. Фото, видео

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Девочка быстро вызвала пожарных (архивное фото)
Девочка быстро вызвала пожарных (архивное фото) Фото:

В городе Сатке Челябинской области 12-летняя девочка спасла мужчину, у которого загорелся дом. Об этом 30 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС России. 

«В городе Сатка пятиклассница Кира Гибатова возвращалась домой с тренировки. Услышав крики о помощи из горящего дома, девочка позвонила в пожарную охрану», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожарные нашли на цокольном этаже обессиленного мужчину, который надышался дымом и не мог двигаться. Пострадавшего передали врачам, огонь потушили на 16 квадратных метров. 

В дачном поселке «Заречный» под Челябинском ранее во время пожара погибла 51-летняя женщина. На улице Прохладная горела двухэтажная баня, тело погибшей было обнаружено внутри строения. 

Мужчину пожарные нашли на цокольном этаже
Мужчину пожарные нашли на цокольном этаже
Фото:

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В городе Сатке Челябинской области 12-летняя девочка спасла мужчину, у которого загорелся дом. Об этом 30 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.  «В городе Сатка пятиклассница Кира Гибатова возвращалась домой с тренировки. Услышав крики о помощи из горящего дома, девочка позвонила в пожарную охрану», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожарные нашли на цокольном этаже обессиленного мужчину, который надышался дымом и не мог двигаться. Пострадавшего передали врачам, огонь потушили на 16 квадратных метров.  В дачном поселке «Заречный» под Челябинском ранее во время пожара погибла 51-летняя женщина. На улице Прохладная горела двухэтажная баня, тело погибшей было обнаружено внутри строения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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