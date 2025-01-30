В городе Сатке Челябинской области 12-летняя девочка спасла мужчину, у которого загорелся дом. Об этом 30 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.
«В городе Сатка пятиклассница Кира Гибатова возвращалась домой с тренировки. Услышав крики о помощи из горящего дома, девочка позвонила в пожарную охрану», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пожарные нашли на цокольном этаже обессиленного мужчину, который надышался дымом и не мог двигаться. Пострадавшего передали врачам, огонь потушили на 16 квадратных метров.
В дачном поселке «Заречный» под Челябинском ранее во время пожара погибла 51-летняя женщина. На улице Прохладная горела двухэтажная баня, тело погибшей было обнаружено внутри строения.
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