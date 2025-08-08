Текслер уволил замминистра общественной безопасности Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от занимаемой должности заместителя министра общественной безопасности региона Светлану Клименок. Постановление размещено на портале правовой информации.
«Освободить Клименок Светлану Юрьевну от замещаемой должности заместителя Министра общественной безопасности Челябинской области, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы», — говорится в постановлении, подписанном Текслером. Клименок уволена по собственному желанию с 18 августа.
Клименок родилась 28 августа 1964 года в Копейске. Окончила Челябинский юридический техникум и заочный финансово-экономический институт. В 1997 году вышла на работу в Комитет по радиационной и экологической безопасности, который в 2004 году был преобразован в министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области. С 2011 по 2014 годы работала в министерстве финансов региона. В 2014 году вернулась в министерство по радиационной и экологической безопасности, в 2016 году в министерство общественной безопасности. Награждена медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».
