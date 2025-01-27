27 января 2025

В дачном поселке под Челябинском на пожаре погибла женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительной информации, пожар произошел из-за перекала печи
По предварительной информации, пожар произошел из-за перекала печи Фото:

В садовом некоммерческом товариществе «Заречный» под Челябинском произошел пожар. Он унес жизнь 51-летней женщины. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по региону.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали ночной пожар в СНТ „Заречный“. На улице Прохладная горела двухэтажная баня. При тушении внутри строения обнаружена погибшая женщина 1974 года рождения», — сообщили в министерстве.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи. Сотрудники МЧС призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности.

Пожар произошел в бане
Пожар произошел в бане
Фото:

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В садовом некоммерческом товариществе «Заречный» под Челябинском произошел пожар. Он унес жизнь 51-летней женщины. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по региону. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали ночной пожар в СНТ „Заречный“. На улице Прохладная горела двухэтажная баня. При тушении внутри строения обнаружена погибшая женщина 1974 года рождения», — сообщили в министерстве. По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи. Сотрудники МЧС призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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