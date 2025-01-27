В садовом некоммерческом товариществе «Заречный» под Челябинском произошел пожар. Он унес жизнь 51-летней женщины. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по региону.
«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали ночной пожар в СНТ „Заречный“. На улице Прохладная горела двухэтажная баня. При тушении внутри строения обнаружена погибшая женщина 1974 года рождения», — сообщили в министерстве.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печи. Сотрудники МЧС призвали жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности.
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