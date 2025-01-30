В пермском поселке рухнула крыша жилого дома. Фото

Бастрыкин возбудил дело из-за нарушения прав жильцов аварийного дома в Уральском
© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в п. Углеуральский
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в п. Углеуральский Фото:

Частично обрушилась кровля жилого дома в поселке Углеуральский (Пермский край). В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура и следственный комитет разбираются с нарушением прав жильцов. 

«23 января 2025 года частично обрушилась кровля двухэтажного многоквартирного дома в поселке Углеуральский. Прокуратура города Губахи проводит проверку по факту ненадлежащего содержания общего имущества собственников и соблюдения их жилищных прав», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Информационный центр СК России в официальном telegram-канале уточняет, что в строении обрушились потолочные перекрытия и произошел прорыв трубы системы отопления. В результате две квартиры повреждены.

Уточняется, что здание 1962 года постройки, признанное аварийным и подлежащим сносу с 2019 года, находится в плохом состоянии из-за износа конструкций. Переселение граждан планируется на 2026-2027 годы.

Жильцы аварийного дома обратились к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, жалуясь на условия, угрожающие их жизни и здоровью. Они сообщили, что меры по предоставлению им жилья из маневренного фонда не приняты, а их обращения были проигнорированы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя пермского управления СКР Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования. По данным прокуратуры, сейчас принимаются меры для предотвращения дальнейшего обрушения кровли и переселения жильцов в безопасные условия.

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Частично обрушилась кровля жилого дома в поселке Углеуральский (Пермский край). В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура и следственный комитет разбираются с нарушением прав жильцов.  «23 января 2025 года частично обрушилась кровля двухэтажного многоквартирного дома в поселке Углеуральский. Прокуратура города Губахи проводит проверку по факту ненадлежащего содержания общего имущества собственников и соблюдения их жилищных прав», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Информационный центр СК России в официальном telegram-канале уточняет, что в строении обрушились потолочные перекрытия и произошел прорыв трубы системы отопления. В результате две квартиры повреждены. Уточняется, что здание 1962 года постройки, признанное аварийным и подлежащим сносу с 2019 года, находится в плохом состоянии из-за износа конструкций. Переселение граждан планируется на 2026-2027 годы. Жильцы аварийного дома обратились к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, жалуясь на условия, угрожающие их жизни и здоровью. Они сообщили, что меры по предоставлению им жилья из маневренного фонда не приняты, а их обращения были проигнорированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении прав жильцов аварийного дома. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя пермского управления СКР Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования. По данным прокуратуры, сейчас принимаются меры для предотвращения дальнейшего обрушения кровли и переселения жильцов в безопасные условия.
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