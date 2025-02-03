В Перми с постамента сняли локомотив Ов-14, который простоял в качестве памятника десятки лет. Специалисты решили восстановить паровоз и вновь запустить по рельсам.
«Локомотив находился на площадке цеха эксплуатации депо на станции Пермь-II почти полвека, за это время подвергался воздействию сезонных осадков, перепадам температур и сильно обветшал. Между тем, это уникальный образец, которых сейчас в России осталось очень мало. Специалисты депо и специализированных подразделений дороги осмотрели локомотив и пришли к выводу, что его надо попытаться восстановить», — пишет telegram-канал «Уральская магистраль».
Реконструкцией локомотива займутся в Санкт-Петербурге специалисты компании «ЖД Ретро-Сервис». После реставрации паровоз вернут в Пермь. Планируется, что он сможет совершать поездки во время праздничных мероприятий.
Согласно открытым данным, пермский экземпляр Ов-14 создали в 1905 году на заводе в Брянске. В пермском депо его установили в качестве памятника в 1978 году.
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