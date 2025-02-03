Президент РФ Путин наградил многодетную челябинскую семью

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» многодетную семью из Челябинской области Александра и Жанну Сафоновых. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“: Сафонова Александра Николаевича и Сафонову Жанну Александровну», — говорится в указе. Документ подписан президентом РФ.
Согласно «Союзу трудовых коллективов Урала» от 2021 года, семья Сафоновых перебралась в Чебаркуль из деревни Сарафаново. Здесь они родили четырех сыновей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!