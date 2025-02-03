Президент РФ Путин наградил многодетную челябинскую семью

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Владимир Путин наградил семью Сафоновых
Владимир Путин наградил семью Сафоновых Фото:

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» многодетную семью из Челябинской области Александра и Жанну Сафоновых. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“: Сафонова Александра Николаевича и Сафонову Жанну Александровну», — говорится в указе. Документ подписан президентом РФ.

Согласно «Союзу трудовых коллективов Урала» от 2021 года, семья Сафоновых перебралась в Чебаркуль из деревни Сарафаново. Здесь они родили четырех сыновей.

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Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава» многодетную семью из Челябинской области Александра и Жанну Сафоновых. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“: Сафонова Александра Николаевича и Сафонову Жанну Александровну», — говорится в указе. Документ подписан президентом РФ. Согласно «Союзу трудовых коллективов Урала» от 2021 года, семья Сафоновых перебралась в Чебаркуль из деревни Сарафаново. Здесь они родили четырех сыновей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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