ВСУ оставили жителей Курской области без газа и света

В Курской области в результате обстрела с украинской стороны произошло повреждение газопровода высокого давления и электропровода высокого напряжения. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В результате инцидента временно приостановлена подача газа и электроэнергии в нескольких населенных пунктах.
«В результате обстрела поврежден газопровод высокого давления в Рыльском районе, из-за чего произошло возгорание. Сейчас газопровод перекрыт, временно приостановлена подача газа в два населенных пункта. <...> Также повреждения получил электропровод высокого напряжения», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. На месте происшествия оперативно работают аварийные бригады, которые занимаются устранением последствий обстрелов.
Пожарные службы успешно справились с возгоранием на газопроводе. По указанию Хинштейна на место происшествия прибыл руководитель Рыльского района Андрей Белоусов, который лично убедился в отсутствии пострадавших среди жителей. Он подчеркнул, что продолжает держать ситуацию под контролем.
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