11 марта 2025

Россия срочно прокомментировала слова Трампа о разговоре с РФ по Украине

Захарова заявила о готовности России поговорить с США в ближайшие дни
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Россия готова к переговорам с США в ближайшие дни, заявила Захарова
Россия готова к переговорам с США в ближайшие дни, заявила Захарова Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия готова поговорить с представителями США в ближайшие дни. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление прозвучало после прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Вашингтоном и Киевом. 

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», сказала дипломат на фоне заявлений президента Штатов Дональда Трампа о готовящейся встрече представителей Москвы и Вашингтона «в ближайшие дни». Слова Захаровой передает ТАСС.

Переговоры США и Украины прошли 11 марта. Комментируя их итоги, Трамп заявил о скорой встрече представителей Штатов и России. Также Вашингтон пообещал уведомить Россию о готовности Киева прекратить огонь и пойти на мирное урегулирование.

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Россия готова поговорить с представителями США в ближайшие дни. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление прозвучало после прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Вашингтоном и Киевом.  «Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», сказала дипломат на фоне заявлений президента Штатов Дональда Трампа о готовящейся встрече представителей Москвы и Вашингтона «в ближайшие дни». Слова Захаровой передает ТАСС. Переговоры США и Украины прошли 11 марта. Комментируя их итоги, Трамп заявил о скорой встрече представителей Штатов и России. Также Вашингтон пообещал уведомить Россию о готовности Киева прекратить огонь и пойти на мирное урегулирование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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