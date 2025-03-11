Россия срочно прокомментировала слова Трампа о разговоре с РФ по Украине

Россия готова поговорить с представителями США в ближайшие дни. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление прозвучало после прошедших в Саудовской Аравии переговоров между Вашингтоном и Киевом.
«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», сказала дипломат на фоне заявлений президента Штатов Дональда Трампа о готовящейся встрече представителей Москвы и Вашингтона «в ближайшие дни». Слова Захаровой передает ТАСС.
Переговоры США и Украины прошли 11 марта. Комментируя их итоги, Трамп заявил о скорой встрече представителей Штатов и России. Также Вашингтон пообещал уведомить Россию о готовности Киева прекратить огонь и пойти на мирное урегулирование.
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