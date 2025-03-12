В Часовом Яре бойцы ВС РФ приняли огонь на себя, спасая мирных жителей

Российские военнослужащие в Часовом Яре вызвали огонь противника на себя, чтобы отвлечь его от мирных жителей и обеспечить их эвакуацию. Об этом рассказал один из беженцев, пострадавших в ходе операции.
«Когда пацаны (российские военные — прим. URA.RU) уходили, они стреляли специально по зданию (откуда велся огонь — прим. URA.RU). И уходили в соседний дом, в соседний подвал. Показывая, что вот мы военные. А они (украинские военные — прим. URA.RU) туда не стреляли. Военные (РФ — ред.) специально отвлекали огонь на себя, а они стреляли в нас», — заявил собеседник РИА Новости.
Бои за Часов Яр, стратегически важный город в Донецкой области, продолжаются с апреля 2024 года, когда российские силы начали прямые штурмы. К началу февраля 2025 года, большая часть города перешла под контроль РФ, хотя северные и центральные районы остаются спорными. Освобождение данного населенного пункта позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Эксперты отмечают, что город Часов Яр играет важную роль в обеспечении ВСУ. Его географическое положение на высоте 242 метра над уровнем моря и близость к Артемовску (Бахмуту) придают ему стратегическую значимость. Присутствие промышленной зоны и наличие железнодорожной станции облегчают логистические процессы.
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