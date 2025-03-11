Депутаты приготовили приятный подарок некоторым пенсионерам

В ГД захотели увеличить пенсию за стаж более 30 лет

12 марта 2025 в 04:10 Размер текста - 17 +

Инициативу о доплатах озвучил Леонид Слуцкий Фото: Роман Наумов © URA.RU В Госдуме продолжат работу над законопроектом о выплатах пожилым гражданам, несмотря на его предыдущее отклонение. Инициатива предусматривает введение доплат к страховой пенсии для россиян со стажем не менее 30 лет. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Предлагалось ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Несмотря на то, что наш законопроект недавно был отклонен Госдумой, мы продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений», — процитировало Слуцкого РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, с 1 апреля 2025 года в России на 14,75% будут увеличены социальные пенсии. Это коснется около 4,2 миллиона граждан. Также стало известно о том, что к мартовской выплате военным пенсионерам придет доплата — «доиндексация» январской и февральской пенсий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме продолжат работу над законопроектом о выплатах пожилым гражданам, несмотря на его предыдущее отклонение. Инициатива предусматривает введение доплат к страховой пенсии для россиян со стажем не менее 30 лет. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. «Предлагалось ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Несмотря на то, что наш законопроект недавно был отклонен Госдумой, мы продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений», — процитировало Слуцкого РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, с 1 апреля 2025 года в России на 14,75% будут увеличены социальные пенсии. Это коснется около 4,2 миллиона граждан. Также стало известно о том, что к мартовской выплате военным пенсионерам придет доплата — «доиндексация» январской и февральской пенсий.