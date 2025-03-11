11 марта 2025

Стало известно, сколько ВС РФ пробирались в Суджу по газовой трубе

РИАН: путь десантников по газопроводу под Суджу занял около суток
© Служба новостей «URA.RU»
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Военнослужащие продвигались в условиях острой нехватки кислорода Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Маршрут военнослужащих 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ по заходу в тыл украинских войск через газопровод в Судже Курской области занял более суток. Об этом сообщил один из штурмовиков подразделения.

«Мы действовали в составе группировки войск „Север“. Путь по газовой трубе в тыл ВСУ под Суджей в один конец занял более суток», — процитировало слова бойца ВС РФ с позывным «Обрез» РИА Новости.

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По словам военнослужащего, операция была рискованной, но благодаря слаженной подготовке и координации, все задачи были выполнены успешно. Он пояснил, что подразделение действовало при тотальном дефиците кислорода.

Как сообщало URA.RU ранее, журналисты показали карту того, как действовали российские бойцы после того, как проникли в тыл ВСУ в Судже, пройдя к позициям противника через газопровод. Они преодолели около 15 километров по незадействованному газопроводу, дыша ядовитыми испарениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину была представлена информация об операции еще до ее начала.

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Маршрут военнослужащих 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ по заходу в тыл украинских войск через газопровод в Судже Курской области занял более суток. Об этом сообщил один из штурмовиков подразделения. «Мы действовали в составе группировки войск „Север“. Путь по газовой трубе в тыл ВСУ под Суджей в один конец занял более суток», — процитировало слова бойца ВС РФ с позывным «Обрез» РИА Новости. По словам военнослужащего, операция была рискованной, но благодаря слаженной подготовке и координации, все задачи были выполнены успешно. Он пояснил, что подразделение действовало при тотальном дефиците кислорода. Как сообщало URA.RU ранее, журналисты показали карту того, как действовали российские бойцы после того, как проникли в тыл ВСУ в Судже, пройдя к позициям противника через газопровод. Они преодолели около 15 километров по незадействованному газопроводу, дыша ядовитыми испарениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину была представлена информация об операции еще до ее начала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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