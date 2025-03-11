Стало известно, сколько ВС РФ пробирались в Суджу по газовой трубе

РИАН: путь десантников по газопроводу под Суджу занял около суток

12 марта 2025 в 02:23 Размер текста - 17 +

Военнослужащие продвигались в условиях острой нехватки кислорода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Маршрут военнослужащих 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ по заходу в тыл украинских войск через газопровод в Судже Курской области занял более суток. Об этом сообщил один из штурмовиков подразделения. «Мы действовали в составе группировки войск „Север“. Путь по газовой трубе в тыл ВСУ под Суджей в один конец занял более суток», — процитировало слова бойца ВС РФ с позывным «Обрез» РИА Новости. Новость по теме Операция «Труба»: как российским военным удалось провернуть рисковый маневр по заходу в Суджу По словам военнослужащего, операция была рискованной, но благодаря слаженной подготовке и координации, все задачи были выполнены успешно. Он пояснил, что подразделение действовало при тотальном дефиците кислорода. Как сообщало URA.RU ранее, журналисты показали карту того, как действовали российские бойцы после того, как проникли в тыл ВСУ в Судже, пройдя к позициям противника через газопровод. Они преодолели около 15 километров по незадействованному газопроводу, дыша ядовитыми испарениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину была представлена информация об операции еще до ее начала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маршрут военнослужащих 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ по заходу в тыл украинских войск через газопровод в Судже Курской области занял более суток. Об этом сообщил один из штурмовиков подразделения. «Мы действовали в составе группировки войск „Север“. Путь по газовой трубе в тыл ВСУ под Суджей в один конец занял более суток», — процитировало слова бойца ВС РФ с позывным «Обрез» РИА Новости. По словам военнослужащего, операция была рискованной, но благодаря слаженной подготовке и координации, все задачи были выполнены успешно. Он пояснил, что подразделение действовало при тотальном дефиците кислорода. Как сообщало URA.RU ранее, журналисты показали карту того, как действовали российские бойцы после того, как проникли в тыл ВСУ в Судже, пройдя к позициям противника через газопровод. Они преодолели около 15 километров по незадействованному газопроводу, дыша ядовитыми испарениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимиру Путину была представлена информация об операции еще до ее начала.