11 марта 2025

Трамп посчитал, сколько осталось до мира на Украине

Трамп: если Россия согласится на прекращение огня, это будет 75% пути к миру
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть украинского кризиса будет пройдена после согласия России о прекращении огня
Большая часть украинского кризиса будет пройдена после согласия России о прекращении огня Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В случае, если президент России Владимир Путин даст согласие на прекращение огня, то это ознаменует прохождение, как минимум, 75% пути к урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Я надеюсь, он (Владимир Путин — прим. URA.RU) тоже согласится. Это будет уже 75% пути [до мирного разрешения]. Остальное лишь документальные подтверждения», — заявил Трамп журналистам. Трансляцию его выступления вел Белый дом на YouTube.

США планируют встречу с представителями России в ближайшие дни для обсуждения украинского кризиса. 11 марта уже прошли переговоры США и Украины. По итогам встречи в Киеве заявили, что готовы пойти на сделку с Вашингтоном и установить 30-дневный режим прекращения огня.

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В случае, если президент России Владимир Путин даст согласие на прекращение огня, то это ознаменует прохождение, как минимум, 75% пути к урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. «Я надеюсь, он (Владимир Путин — прим. URA.RU) тоже согласится. Это будет уже 75% пути [до мирного разрешения]. Остальное лишь документальные подтверждения», — заявил Трамп журналистам. Трансляцию его выступления вел Белый дом на YouTube. США планируют встречу с представителями России в ближайшие дни для обсуждения украинского кризиса. 11 марта уже прошли переговоры США и Украины. По итогам встречи в Киеве заявили, что готовы пойти на сделку с Вашингтоном и установить 30-дневный режим прекращения огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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