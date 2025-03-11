Закредитованных россиян захотели спасти в одной из фракций ГД

Для повышения уровня жизни в России необходимы меры по контролю за ценами на продукты питания и проведение кредитной амнистии. Об этом сообщил председатель партии «Справедлива Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Поднять уровень жизни можно при условии стабилизации цен на продукты и проведения кредитной амнистии. Пока мы не обуздаем продовольственные цены и не проведем кредитную амнистию, люди все большую часть заработанного будут тратить на покупку товаров первой необходимости и отдавать банкам», — сказал Миронов ТАСС.
Глава фракции также обратил внимание на значительную долю доходов граждан, уходящую на выплаты банкам. По его словам, половина населения тратит от 10% до 30% своих доходов на кредитные платежи, а четверть — от 30 до 50%. Дополнительно он подчеркнул, что инфляция сильнее всего ударяет по малообеспеченным слоям населения, что усугубляет социальное неравенство.
В частности, депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил, что эта процедура требует времени, финансовых затрат и сопряжена с определенными ограничениями. Он напомнил, что в России не существует понятия «кредитная амнистия» в его классическом понимании, передает RT.
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