Раненному на СВО военному с Камчатки отказали в выплатах

Участник СВО с Камчатки через суд добился выплат в связи с полученным ранением
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На Камчатке суд защитил права участника СВО на получение выплат в связи с травмой
На Камчатке суд защитил права участника СВО на получение выплат в связи с травмой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Суд Камчатского края удовлетворил иск местного жителя, участника СВО, о выплате единовременной компенсации за травму, полученную в зоне боевых действий. Истец обратился в суд после того, как Центр по выплате государственных социальных пособий отказал ему в выплате, сообщают издания.

«На Камчатке суд защитил права участника СВО на получение выплат в связи с травмой. Житель Камчатки предъявил в суде иск к Центр по выплате государственных социальных пособий о признании незаконным решения об отказе в единовременной выплате в связи с травмой , полученной в зоне СВО», — пишет aif.ru.

Мужчина 25 апреля 2023 года заключил краткосрочное соглашение на службу в рядах нацгвардии. С периода с 22 мая 2023 года по 10 апреля 2024 года он пребывал в зоне спецоперации, где в августе 2023 года получил ранение. В мае 2024 года после возвращения мужчина обратился за выплатой компенсации за полученные травмы.

Ответчик отказал в выплате, указав на то, что во время получения травмы мужчина не служил в подразделении на Камчатке, а был командирован из части в Хабаровске. Однако, согласно документам, заявитель является жителем Петропавловска-Камчатского и заключил контракт именно с камчатским управлением нацгвардии. Суд подтвердил, что, несмотря на прохождение службы вне Камчатки, постоянное место жительства истца на Камчатке дает ему право на региональные выплаты.

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Суд Камчатского края удовлетворил иск местного жителя, участника СВО, о выплате единовременной компенсации за травму, полученную в зоне боевых действий. Истец обратился в суд после того, как Центр по выплате государственных социальных пособий отказал ему в выплате, сообщают издания. «На Камчатке суд защитил права участника СВО на получение выплат в связи с травмой. Житель Камчатки предъявил в суде иск к Центр по выплате государственных социальных пособий о признании незаконным решения об отказе в единовременной выплате в связи с травмой , полученной в зоне СВО», — пишет aif.ru. Мужчина 25 апреля 2023 года заключил краткосрочное соглашение на службу в рядах нацгвардии. С периода с 22 мая 2023 года по 10 апреля 2024 года он пребывал в зоне спецоперации, где в августе 2023 года получил ранение. В мае 2024 года после возвращения мужчина обратился за выплатой компенсации за полученные травмы. Ответчик отказал в выплате, указав на то, что во время получения травмы мужчина не служил в подразделении на Камчатке, а был командирован из части в Хабаровске. Однако, согласно документам, заявитель является жителем Петропавловска-Камчатского и заключил контракт именно с камчатским управлением нацгвардии. Суд подтвердил, что, несмотря на прохождение службы вне Камчатки, постоянное место жительства истца на Камчатке дает ему право на региональные выплаты.
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