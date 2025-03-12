Раненному на СВО военному с Камчатки отказали в выплатах

Суд Камчатского края удовлетворил иск местного жителя, участника СВО, о выплате единовременной компенсации за травму, полученную в зоне боевых действий. Истец обратился в суд после того, как Центр по выплате государственных социальных пособий отказал ему в выплате, сообщают издания.
«На Камчатке суд защитил права участника СВО на получение выплат в связи с травмой. Житель Камчатки предъявил в суде иск к Центр по выплате государственных социальных пособий о признании незаконным решения об отказе в единовременной выплате в связи с травмой , полученной в зоне СВО», — пишет aif.ru.
Мужчина 25 апреля 2023 года заключил краткосрочное соглашение на службу в рядах нацгвардии. С периода с 22 мая 2023 года по 10 апреля 2024 года он пребывал в зоне спецоперации, где в августе 2023 года получил ранение. В мае 2024 года после возвращения мужчина обратился за выплатой компенсации за полученные травмы.
Ответчик отказал в выплате, указав на то, что во время получения травмы мужчина не служил в подразделении на Камчатке, а был командирован из части в Хабаровске. Однако, согласно документам, заявитель является жителем Петропавловска-Камчатского и заключил контракт именно с камчатским управлением нацгвардии. Суд подтвердил, что, несмотря на прохождение службы вне Камчатки, постоянное место жительства истца на Камчатке дает ему право на региональные выплаты.
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