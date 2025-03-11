В США узнали о лучших дронах России, ставших кошмаром для ВСУ

Российская армия использует в зоне спецоперации новейшие беспилотники, которые могут проникать в блиндажи противника. Они наводят ужас на Вооруженные силы Украины. Информацию о суперсовременных дронах РФ узнали в США. Об этом сообщили источники.
«Небольшие, маневренные и не поддающиеся глушению, лучшие российские оптоволоконные беспилотники в руках опытных операторов способны проникать в здания и блиндажи, в которых укрывается украинская техника. Дроны умеют обнаруживать любые транспортные средства на линии фронта», — передает Forbes со ссылкой на источники.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения дронами бронированной автомобильной техники ВСУ. Удары наносились расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий, передает RT.
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