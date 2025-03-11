11 марта 2025

В США узнали о лучших дронах России, ставших кошмаром для ВСУ

Forbes: новейшие дроны ВС РФ способны заглядывать в блиндажи украинцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны помогают бойцам на фронте
Дроны помогают бойцам на фронте Фото:

Российская армия использует в зоне спецоперации новейшие беспилотники, которые могут проникать в блиндажи противника. Они наводят ужас на Вооруженные силы Украины. Информацию о суперсовременных дронах РФ узнали в США. Об этом сообщили источники.

«Небольшие, маневренные и не поддающиеся глушению, лучшие российские оптоволоконные беспилотники в руках опытных операторов способны проникать в здания и блиндажи, в которых укрывается украинская техника. Дроны умеют обнаруживать любые транспортные средства на линии фронта», — передает Forbes со ссылкой на источники.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения дронами бронированной автомобильной техники ВСУ. Удары наносились расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий, передает RT.

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Российская армия использует в зоне спецоперации новейшие беспилотники, которые могут проникать в блиндажи противника. Они наводят ужас на Вооруженные силы Украины. Информацию о суперсовременных дронах РФ узнали в США. Об этом сообщили источники. «Небольшие, маневренные и не поддающиеся глушению, лучшие российские оптоволоконные беспилотники в руках опытных операторов способны проникать в здания и блиндажи, в которых укрывается украинская техника. Дроны умеют обнаруживать любые транспортные средства на линии фронта», — передает Forbes со ссылкой на источники. Ранее Минобороны России опубликовало кадры поражения дронами бронированной автомобильной техники ВСУ. Удары наносились расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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