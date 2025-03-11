SHAMAN посреди ночи оставил загадочное сообщение для родных

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (известен под псевдонимом SHAMAN) в ночь на 12 марта оставил короткое сообщение в своем telegram-канале. В нем он обратился к родным и рассказал, что любит их.
«Всем привет, родные. Люблю вас», — сказал Дронов в голосовом сообщении, которое он опубликовал в 02:40 по московскому времени в своем telegram-канале.
Ранее SHAMAN официально заявил, что состоит в отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. В беседе с URA.RU он подчеркнул, что не мог скрывать свой роман.
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