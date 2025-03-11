Россиянам разъяснили, кто заплатит налог на дачные туалеты и сараи

Росреестр: дачникам не надо платить налоги за теплицы, беседки и хозпостроки

12 марта 2025 в 05:47 Размер текста - 17 +

В ведомстве опровергли информацию об обязательном налоге на сараи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Регистрировать и платить налоги россияне обязаны только за капитальные строения на земельных участках. Таким образом это требование не распространяется на теплицы, беседки, душевые кабины, туалеты и другие хозпостройки. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра. «Объектами недвижимости считаются только те, что имеют прочную связь с землей, ограничивающую их свободное перемещение с места на место, а также построенные из определенного материала, например, кирпичей, блоков, деревянных элементов. Информация об обязательном налоге на все постройки, расположенные на дачных участках, не соответствует действительности», — об этом говорится на сайте Росреестра. Также в ведомстве напомнили, что на участках, предназначенных для огородничества, запрещено ставить здания капитального типа. Там допускается возведение строений, предназначенных для хранения сельскохозяйственного инвентаря и собранного урожая. В то же время, на садовых участках строительство капитальных объектов разрешается. Как сообщало URA.RU ранее, с 1 марта 2025 года в России стало обязательным взимание налога на определенные капитальные постройки, находящиеся на территории дачных участков. Так, в частности, основным платежом является земельный налог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регистрировать и платить налоги россияне обязаны только за капитальные строения на земельных участках. Таким образом это требование не распространяется на теплицы, беседки, душевые кабины, туалеты и другие хозпостройки. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра. «Объектами недвижимости считаются только те, что имеют прочную связь с землей, ограничивающую их свободное перемещение с места на место, а также построенные из определенного материала, например, кирпичей, блоков, деревянных элементов. Информация об обязательном налоге на все постройки, расположенные на дачных участках, не соответствует действительности», — об этом говорится на сайте Росреестра. Также в ведомстве напомнили, что на участках, предназначенных для огородничества, запрещено ставить здания капитального типа. Там допускается возведение строений, предназначенных для хранения сельскохозяйственного инвентаря и собранного урожая. В то же время, на садовых участках строительство капитальных объектов разрешается. Как сообщало URA.RU ранее, с 1 марта 2025 года в России стало обязательным взимание налога на определенные капитальные постройки, находящиеся на территории дачных участков. Так, в частности, основным платежом является земельный налог.