Киркорову сделали подарок, связанный с неприятным прошлым

Филиппу Киркорову подарили объемную картину с полуголым ним в главной роли. Об этом артист поделился в соцсетях.
«Спасибо огромное за новый арт-объект. Все так красиво и детально», — прокомментировал работу художницы Анны Киркоров. Девушка выразила свои эмоции от первой встречи с певцом в этой картине, как она сама сообщает в видео.
Филипп Киркоров после принятия участия в «голой вечеринке», которая прошла с 20 на 21 декабря в 2023 году, столкнулся с «отменой» от общества и проблемами с концертами и телешоу. Артист в своем извинительном видео объяснил, что заглянул на мероприятие всего на пять минут и принес свои извинения за участие в вечеринке. Он также выразил надежду, что этот инцидент не повлечет за собой ограничения его творческой деятельности в России.
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