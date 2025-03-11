11 марта 2025

Киркорову сделали подарок, связанный с неприятным прошлым

Киркорову подарили его портрет в стиле almost naked
© Служба новостей «URA.RU»
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Киркоров изображен на картине полуголым
Киркоров изображен на картине полуголым Фото:

Филиппу Киркорову подарили объемную картину с полуголым ним в главной роли. Об этом артист поделился в соцсетях.

«Спасибо огромное за новый арт-объект. Все так красиво и детально», — прокомментировал работу художницы Анны Киркоров. Девушка выразила свои эмоции от первой встречи с певцом в этой картине, как она сама сообщает в видео.

Филипп Киркоров после принятия участия в «голой вечеринке», которая прошла с 20 на 21 декабря в 2023 году, столкнулся с «отменой» от общества и проблемами с концертами и телешоу. Артист в своем извинительном видео объяснил, что заглянул на мероприятие всего на пять минут и принес свои извинения за участие в вечеринке. Он также выразил надежду, что этот инцидент не повлечет за собой ограничения его творческой деятельности в России.

Кадр из видео, где была показана картина
Кадр из видео, где была показана картина
Фото:

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Филиппу Киркорову подарили объемную картину с полуголым ним в главной роли. Об этом артист поделился в соцсетях. «Спасибо огромное за новый арт-объект. Все так красиво и детально», — прокомментировал работу художницы Анны Киркоров. Девушка выразила свои эмоции от первой встречи с певцом в этой картине, как она сама сообщает в видео. Филипп Киркоров после принятия участия в «голой вечеринке», которая прошла с 20 на 21 декабря в 2023 году, столкнулся с «отменой» от общества и проблемами с концертами и телешоу. Артист в своем извинительном видео объяснил, что заглянул на мероприятие всего на пять минут и принес свои извинения за участие в вечеринке. Он также выразил надежду, что этот инцидент не повлечет за собой ограничения его творческой деятельности в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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