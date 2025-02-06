Мать погибшего свердловского бойца СВО оставили без выплат за смерть сына

07 февраля 2025 в 14:16 Размер текста - 17 +

Военнослужащего признали погибшим по решению суда в апреле 2024-го (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Матери пропавшего без вести в зоне спецоперации на Украине и впоследствии признанного погибшим добровольца из Сухого Лога (Свердловская область) восемь месяцев не перечисляли денежное довольствие сына, а потом еще столько же — выплату за его гибель. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов. «Так как тело (бойца) не удалось эвакуировать, то признать его погибшим можно было только по решению суда, что и произошло в апреле 2024 года. А дальше началась бюрократическая маята и бесконечное ожидание. Когда мать обратилась ко мне в декабре, ситуация была такая: отсутствие выплаты за гибель сына и не получено денежное довольствие сына, когда он был в статусе без вести пропавшего», — написал Иванов в своем telegram-канале. В ходе разбирательств выяснилось, что приказ на выплату за гибель был подготовлен еще в августе, однако другие документы «таинственно затерялись» между военкоматом и воинской частью. Что касается денежного довольствия, то оно было зарезервировано, но родным не сообщили о необходимости подачи заявления для получения денег. По словам депутата, выплату за гибель сына мать получит в феврале, а документы для денежного довольствия уже подготовлены. Перечисление средств проконтролирует прокуратура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Матери пропавшего без вести в зоне спецоперации на Украине и впоследствии признанного погибшим добровольца из Сухого Лога (Свердловская область) восемь месяцев не перечисляли денежное довольствие сына, а потом еще столько же — выплату за его гибель. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов. «Так как тело (бойца) не удалось эвакуировать, то признать его погибшим можно было только по решению суда, что и произошло в апреле 2024 года. А дальше началась бюрократическая маята и бесконечное ожидание. Когда мать обратилась ко мне в декабре, ситуация была такая: отсутствие выплаты за гибель сына и не получено денежное довольствие сына, когда он был в статусе без вести пропавшего», — написал Иванов в своем telegram-канале. В ходе разбирательств выяснилось, что приказ на выплату за гибель был подготовлен еще в августе, однако другие документы «таинственно затерялись» между военкоматом и воинской частью. Что касается денежного довольствия, то оно было зарезервировано, но родным не сообщили о необходимости подачи заявления для получения денег. По словам депутата, выплату за гибель сына мать получит в феврале, а документы для денежного довольствия уже подготовлены. Перечисление средств проконтролирует прокуратура.