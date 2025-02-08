Губернатор Волгоградской области сообщил об атаке ВСУ на нефтяную станцию

Средства ПВО отразили атаку на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе», — передали слова Андрея Бочарова в telegram-канале администрации Волгоградской области. Отмечается, что экстренные службы прибыли на место. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет.
Ранее стало известно, что системы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над Волгоградской областью. В целом в ночь на 8 февраля над российскими территориями было уничтожено 36 БПЛА.
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