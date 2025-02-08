На пермском заводе, который делает «Смерчи» и «Грады», меняется руководство

В пермском АО «Специальное конструкторское бюро» (АО «СКБ»), которое входит в состав холдинга «Мотовилихинские заводы», кадровые перестановки. Вадим Файзрахманов уходит с занимаемой должности директора. Его место займет Евгений Архипов, ранее работавший в ПАО «КамАЗ», где он отвечал за логистику, управление персоналом и корпоративное развитие.
«Пермяк Вадим Файзрахманов, который с февраля 2024 года руководит оборонным предприятием, подал заявление на отпуск с последующим увольнением. Его последний рабочий день — 10 февраля. Он уходит по обоюдному соглашению», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники в промышленной отрасли.
По данным издания, новым директором СКБ станет Евгений Архипов, который до этого был заместителем директора по производству. Архипов долго работал на ПАО «КамАЗ», начиная с 2002 года с должности мастера на литейном заводе. С октября 2023 года он консультирует замгендиректора «КамАЗа» по управлению персоналом и организационному развитию. С 2015 года Архипов также является депутатом городского совета Набережных Челнов.
АО «Специальное конструкторское бюро» входило в группу предприятий, которые образовывали холдинг «Мотовилихинские заводы». Пермское АО «СКБ» является разработчиком и единственным в России производителем боевых и транспортно-заряжающих машин в составе реактивных систем залпового огня типов «Град» и «Смерч». Также завод производит их модифицированные версии «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Они необходимы для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных подразделений противника, зенитных комплексов и других военных целей.
ПАО «Мотовилихинские заводы» является одним из крупнейших предприятий страны, производящем системы артиллерийские системы залпового огня. В марте 2018 года завод был признан банкротом. После этого АО «СКБ» стало ключевой компанией, которая получила во владение доли в других предприятиях, ранее входивших в холдинг. Основным кредитором являлась дочерняя компания Госкорпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал». В 2023 году производственные активы «Мотовилихи» приобрело АО «Ремдизель» из Набережных Челнов. Акционерное общество приобрело пермское предприятие за 1,276 млрд рублей. На сегодня процедура банкротства ПАО находится в стадии завершения, а завод на несколько лет вперед обеспечен госзаказами.
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