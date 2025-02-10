В Бурятии водитель переехал ребенка, когда тот катался на ватрушке

В Бурятии пьяный водитель переехал ребенка, когда тот скатывался с горки. Об этом сообщили региональном ГУ МВД.
«В селе Ошурково 25-летний водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая скатывалась на тюбинге со снежного уклона вблизи дороги», — написали в telegram-канале ведомства. Ребенок катался под надзором своего дедушки.
При проверке водителя после ДТП сотрудники ГИБДД обнаружили, что у него отсутствуют права. Ребенок был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.
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