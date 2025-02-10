В Бурятии водитель переехал ребенка, когда тот катался на ватрушке

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В результате проверки автомобилист, сбивший девочку, оказался нетрезвым
В результате проверки автомобилист, сбивший девочку, оказался нетрезвым Фото:

В Бурятии пьяный водитель переехал ребенка, когда тот скатывался с горки. Об этом сообщили региональном ГУ МВД. 

«В селе Ошурково 25-летний водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая скатывалась на тюбинге со снежного уклона вблизи дороги», — написали в telegram-канале ведомства. Ребенок катался под надзором своего дедушки.

При проверке водителя после ДТП сотрудники ГИБДД обнаружили, что у него отсутствуют права. Ребенок был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

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В Бурятии пьяный водитель переехал ребенка, когда тот скатывался с горки. Об этом сообщили региональном ГУ МВД.  «В селе Ошурково 25-летний водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на четырехлетнюю девочку, которая скатывалась на тюбинге со снежного уклона вблизи дороги», — написали в telegram-канале ведомства. Ребенок катался под надзором своего дедушки. При проверке водителя после ДТП сотрудники ГИБДД обнаружили, что у него отсутствуют права. Ребенок был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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