В США выявили вирус, угрожающий новой пандемией

В США ученые обнаружили новые вид генипавируса у землероек. Патоген получил название Кэмп-Хилл. Отмечается, что подобные вирусы могут заражать людей и животных, причем со смертельным исходом, сказано в исследованиях Квинслендского университета. Роспотребнадзор внимательно следит за развитием ситуации с выявлением нового вируса Кэмп-Хилл в США, поддерживая постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски… Ситуация на контроле Роспотребнадзора» — говорится в сообщении ведомства, его приводит РИА Новости. Специалисты подчеркнули важность продолжения исследований данных вирусов, чтобы полностью оценить их эпидемический потенциал и возможные биологические угрозы.
Вирус Кэмп-Хилл, выявленный в Алабаме, принадлежит к семейству генипавирусов, к которому относятся также известные своей опасностью для человека вирусы Нипах и Хендра. Вирус Кэмп-Хилл характеризуется высокой смертностью среди зараженных. Данные инфекции вызывают тяжелые респираторные заболевания и энцефалит, часто заканчивающиеся летальным исходом, передает Pravda.ru.
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