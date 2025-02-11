В Госдуме в первом чтении приняли закон об индексации пенсий военным

В Госдуме в первом чтении единогласно приняли закон об индексации военных пенсий в соответствии с фактической инфляцией. Текст законопроекта размещен на сайте ГД. Закон вступает в силу со дня его официального публикования.
«Внести в часть 2 статьи 1 Федерального закона от 26 октября 2024 года № 353-ФЗ „О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской Федерации“», — говорится в тексте законопроекта. Он опубликован на сайте Госдумы.
Закон был внесен в Госдуму 8 февраля. Так, предлагалось с 1 января 2025 года увеличить размер денежного довольствия до 93,59% от размера уже указанного довольствия. В 2024 году инфляция достигла 9,5%, соответственно, военные пенсии будут увеличены на равнозначное число.
Ранее глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил каждый год проводить доиндексацию пенсий. Он предложил закрепить это право в отношении гражданских пенсий и военных пенсий. Подобное позволит адаптировать размеры выплат к нынешней экономической ситуации.
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