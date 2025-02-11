В Миассе Челябинской области в преддверии паводка начался сброс воды через гидротехнические сооружения. Об этом сообщила пресс-служба городского Управления ГОЧС.
«На территории Миасса начался незначительный сброс воды через гидротехнические сооружения округа. Это необходимо для подготовки каскада водоемов для приема большой воды», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Также организовано круглосуточное наблюдение за паводковой обстановкой в округе.
Сейчас выход на лед реки Миасс, Поликарповского и Городского прудов категорически запрещен. Из-за сброса воды лед теряет свою прочности, пояснили в ГОЧС.
В июле 2024 года в Миассе после продолжительных ливней, которые вызвали подтопление жилых домов, был введен режим ЧС. Из-за разлива Городского пруда потребовалась эвакуация жителей двух улиц Долинной и Торфянской. Затопленными оказались более 200 домов.
Власти региона опасались, что из-за наводнения, прорвет дамбу на озере Сырыткуль в Ильменском заповеднике недалеко от Миасса. Инженерное сооружение укрепили в экстренном порядке. Режим ЧС сняли в округе только спустя три недели, когда ситуацию удалось стабилизировать. К 19 августа уровень воды в водоемах Миасса стал снижаться, но продолжился сброс воды через гидротехнические сооружения для достижения нормативных показателей.
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