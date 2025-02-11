11 февраля 2025

В Миассе начался сброс воды через плотину в преддверии паводка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К паводку в Миассе начали готовиться заранее (архивное фото)
К паводку в Миассе начали готовиться заранее (архивное фото) Фото:

В Миассе Челябинской области в преддверии паводка начался сброс воды через гидротехнические сооружения. Об этом сообщила пресс-служба городского Управления ГОЧС.

«На территории Миасса начался незначительный сброс воды через гидротехнические сооружения округа. Это необходимо для подготовки каскада водоемов для приема большой воды», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Также организовано круглосуточное наблюдение за паводковой обстановкой в округе.

Сейчас выход на лед реки Миасс, Поликарповского и Городского прудов категорически запрещен. Из-за сброса воды лед теряет свою прочности, пояснили в ГОЧС.

В июле 2024 года в Миассе после продолжительных ливней, которые вызвали подтопление жилых домов, был введен режим ЧС. Из-за разлива Городского пруда потребовалась эвакуация жителей двух улиц Долинной и Торфянской. Затопленными оказались более 200 домов.

Власти региона опасались, что из-за наводнения, прорвет дамбу на озере Сырыткуль в Ильменском заповеднике недалеко от Миасса. Инженерное сооружение укрепили в экстренном порядке. Режим ЧС сняли в округе только спустя три недели, когда ситуацию удалось стабилизировать. К 19 августа уровень воды в водоемах Миасса стал снижаться, но продолжился сброс воды через гидротехнические сооружения для достижения нормативных показателей.

Сброс воды начался в феврале
Сброс воды начался в феврале
Фото:
Из-за сброса воды лед теряет свою прочность
Из-за сброса воды лед теряет свою прочность
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В Миассе Челябинской области в преддверии паводка начался сброс воды через гидротехнические сооружения. Об этом сообщила пресс-служба городского Управления ГОЧС. «На территории Миасса начался незначительный сброс воды через гидротехнические сооружения округа. Это необходимо для подготовки каскада водоемов для приема большой воды», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Также организовано круглосуточное наблюдение за паводковой обстановкой в округе. Сейчас выход на лед реки Миасс, Поликарповского и Городского прудов категорически запрещен. Из-за сброса воды лед теряет свою прочности, пояснили в ГОЧС. В июле 2024 года в Миассе после продолжительных ливней, которые вызвали подтопление жилых домов, был введен режим ЧС. Из-за разлива Городского пруда потребовалась эвакуация жителей двух улиц Долинной и Торфянской. Затопленными оказались более 200 домов. Власти региона опасались, что из-за наводнения, прорвет дамбу на озере Сырыткуль в Ильменском заповеднике недалеко от Миасса. Инженерное сооружение укрепили в экстренном порядке. Режим ЧС сняли в округе только спустя три недели, когда ситуацию удалось стабилизировать. К 19 августа уровень воды в водоемах Миасса стал снижаться, но продолжился сброс воды через гидротехнические сооружения для достижения нормативных показателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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