В Миассе из-за подтопления эвакуируют жителей двух улиц

В Миассе Челябинской области из-за подтопления введен режим ЧС и проводится эвакуация жителей двух улиц. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Управление ГОЧС» Миасса.
«В связи с аномальными дождями и переполнением водохранилищ округа введен режим ЧС на улицах Долинной и Торфянской. Ведется эвакуация жителей указанных подтопленных территорий», — сообщили в пресс-службе организации.
Пункт временного размещения людей организован в ДК «Динамо». Жителей просят сохранять спокойствие, экстренные службы держат ситуацию с паводком на контроле.
К утру 29 июля в Челябинской области подтоплено 325 жилых домов и 600 садовых домиков. Самостоятельно эвакуировались более 900 человек, сотрудники МЧС спасли 224 жителя, из них 32 ребенка.
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