В Миассе из-за подтопления эвакуируют жителей двух улиц

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Коркино
В Миассе подтопило две улицы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Миассе Челябинской области из-за подтопления введен режим ЧС и проводится эвакуация жителей двух улиц. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Управление ГОЧС» Миасса.

«В связи с аномальными дождями и переполнением водохранилищ округа введен режим ЧС на улицах Долинной и Торфянской. Ведется эвакуация жителей указанных подтопленных территорий», — сообщили в пресс-службе организации.

Пункт временного размещения людей организован в ДК «Динамо». Жителей просят сохранять спокойствие, экстренные службы держат ситуацию с паводком на контроле.

К утру 29 июля в Челябинской области подтоплено 325 жилых домов и 600 садовых домиков. Самостоятельно эвакуировались более 900 человек, сотрудники МЧС спасли 224 жителя, из них 32 ребенка.

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В Миассе Челябинской области из-за подтопления введен режим ЧС и проводится эвакуация жителей двух улиц. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Управление ГОЧС» Миасса. «В связи с аномальными дождями и переполнением водохранилищ округа введен режим ЧС на улицах Долинной и Торфянской. Ведется эвакуация жителей указанных подтопленных территорий», — сообщили в пресс-службе организации. Пункт временного размещения людей организован в ДК «Динамо». Жителей просят сохранять спокойствие, экстренные службы держат ситуацию с паводком на контроле. К утру 29 июля в Челябинской области подтоплено 325 жилых домов и 600 садовых домиков. Самостоятельно эвакуировались более 900 человек, сотрудники МЧС спасли 224 жителя, из них 32 ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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