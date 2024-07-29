В Миассе из-за подтопления эвакуируют жителей двух улиц

29 июля 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

В Миассе подтопило две улицы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Миассе Челябинской области из-за подтопления введен режим ЧС и проводится эвакуация жителей двух улиц. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Управление ГОЧС» Миасса. «В связи с аномальными дождями и переполнением водохранилищ округа введен режим ЧС на улицах Долинной и Торфянской. Ведется эвакуация жителей указанных подтопленных территорий», — сообщили в пресс-службе организации. Пункт временного размещения людей организован в ДК «Динамо». Жителей просят сохранять спокойствие, экстренные службы держат ситуацию с паводком на контроле. К утру 29 июля в Челябинской области подтоплено 325 жилых домов и 600 садовых домиков. Самостоятельно эвакуировались более 900 человек, сотрудники МЧС спасли 224 жителя, из них 32 ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области из-за подтопления введен режим ЧС и проводится эвакуация жителей двух улиц. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Управление ГОЧС» Миасса. «В связи с аномальными дождями и переполнением водохранилищ округа введен режим ЧС на улицах Долинной и Торфянской. Ведется эвакуация жителей указанных подтопленных территорий», — сообщили в пресс-службе организации. Пункт временного размещения людей организован в ДК «Динамо». Жителей просят сохранять спокойствие, экстренные службы держат ситуацию с паводком на контроле. К утру 29 июля в Челябинской области подтоплено 325 жилых домов и 600 садовых домиков. Самостоятельно эвакуировались более 900 человек, сотрудники МЧС спасли 224 жителя, из них 32 ребенка.