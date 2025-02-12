Ночной удар по Киеву попал на видео

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В результате ночной атаки по Киеву произошел пожар в нескольких зданиях
В результате ночной атаки по Киеву произошел пожар в нескольких зданиях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В сети появились кадры, демонстрирующие последствия ночного удара по Киеву. Кадры публикует telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Ночной удар по Киеву сняла камера наблюдения», — говорится в сообщении канала. На видео видны загорается, предположительно, складское помещение. Также разрушения были зафиксированы на промышленных объектах и в офисных зданиях, которые обычно используются в Киеве для размещения производства беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что Киев подвергся ракетной атаке. Руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о применении баллистических ракет. В результате атаки в Оболонском районе города произошел пожар в одном из офисных зданий. В Голосеевском районе загорелся крупный склад, площадью 600 квадратных метров. По всему городу наблюдаются нарушения в электроснабжении.

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В сети появились кадры, демонстрирующие последствия ночного удара по Киеву. Кадры публикует telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Ночной удар по Киеву сняла камера наблюдения», — говорится в сообщении канала. На видео видны загорается, предположительно, складское помещение. Также разрушения были зафиксированы на промышленных объектах и в офисных зданиях, которые обычно используются в Киеве для размещения производства беспилотных летательных аппаратов. Ранее сообщалось, что Киев подвергся ракетной атаке. Руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о применении баллистических ракет. В результате атаки в Оболонском районе города произошел пожар в одном из офисных зданий. В Голосеевском районе загорелся крупный склад, площадью 600 квадратных метров. По всему городу наблюдаются нарушения в электроснабжении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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