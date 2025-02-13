Ученые рассказали о необратимых последствиях секса

Сексуальные партнеры передают свой отличительный генитальный микробиом во время полового акта. К такому выводу пришли ученые из австралийского Университета Мердока.
«Генетические сигнатуры бактерий женщин были обнаружены у их партнеров-мужчин и наоборот... Даже использование презерватива не предотвратило перемещение сексома от одного партнера к другому», — передает «Ридус». Отмечается, что исследователи попросили пары воздержаться от секса на две недели, чтобы затем собрать контрольные образцы сразу после полового акта.
Это позволило обнаружить значительные различия в микробиомах мужчин и женщин: на пенисе преобладали аэробные микробы, аналогичные кожному микробиому, тогда как у женщин были в основном анаэробные типы бактерий, которые активно перемещались между партнерами во время секса.
Данные открытия могут иметь важное значение для судебных расследований сексуального насилия. Уникальный микробный «отпечаток» каждого человека может помочь идентифицировать участников сексуального акта, даже если не было эякуляции или использовался презерватив. Этот метод не требует дополнительного вмешательства и является менее травматичным для жертв.
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