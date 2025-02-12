Пермский край стал самым курящим регионом Приволжского федерального округа

Большинство пермяков начинают курить в 15-17 лет
В Пермском крае курят 18,5% жителей. Это самый высокий показатель среди регионов Приволжского федерального округа по данным опроса Росстата.
«Специалисты Росстата задавали респондентам вопросы о курении. Более 18,5% жителей Прикамья ответили, что курят ежедневно», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на исследование ведомства.
Уточняется, что обычно пермяки начинают курить в возрасте 15-17 лет. Затем в возрасте от 20 до 35 лет многие бросают, а после 36 лет вредная привычка возвращается. По количеству курящих на втором месте в ПФО Самарская область (15,2%), а на третьем Татарстан (12,7%).
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