12 февраля 2025

Пермский край стал самым курящим регионом Приволжского федерального округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство пермяков начинают курить в 15-17 лет
Большинство пермяков начинают курить в 15-17 лет Фото:

В Пермском крае курят 18,5% жителей. Это самый высокий показатель среди регионов Приволжского федерального округа по данным опроса Росстата.

«Специалисты Росстата задавали респондентам вопросы о курении. Более 18,5% жителей Прикамья ответили, что курят ежедневно», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на исследование ведомства.

Уточняется, что обычно пермяки начинают курить в возрасте 15-17 лет. Затем в возрасте от 20 до 35 лет многие бросают, а после 36 лет вредная привычка возвращается. По количеству курящих на втором месте в ПФО Самарская область (15,2%), а на третьем Татарстан (12,7%).

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В Пермском крае курят 18,5% жителей. Это самый высокий показатель среди регионов Приволжского федерального округа по данным опроса Росстата. «Специалисты Росстата задавали респондентам вопросы о курении. Более 18,5% жителей Прикамья ответили, что курят ежедневно», — пишет «В курсе.ру» со ссылкой на исследование ведомства. Уточняется, что обычно пермяки начинают курить в возрасте 15-17 лет. Затем в возрасте от 20 до 35 лет многие бросают, а после 36 лет вредная привычка возвращается. По количеству курящих на втором месте в ПФО Самарская область (15,2%), а на третьем Татарстан (12,7%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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