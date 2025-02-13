Володин раскритиковал предложение Рособрнадзора о баллах по русскому для детей мигрантов

Володин раскритиковал инициативу о минимальных баллах за экзамен для мигрантов
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Вячеслав Володин выступил против минимального порога в 30 баллов для сдачи мигрантами экзамена по русскому языку
Вячеслав Володин выступил против минимального порога в 30 баллов для сдачи мигрантами экзамена по русскому языку Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал проект приказа Рособрнадзора, касающегося установления минимального порога баллов за экзамен по русскому языку для детей мигрантов. Володин заявил, что предлагаемый минимум в 30% баллов нарушает законы, принятые Госдумой, и не способствует адекватной адаптации мигрантов.

«Это девальвация норм закона, который мы приняли. Задумайтесь: при десятибалльной шкале 30 % — это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция. Мы говорим о том, что ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресса, не создавать проблемы для других детей. Подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона», — обозначил Володин. Его слова опубликованы на официальном сайте думы. 

По итогу Володин поручил рабочей группе по анализу законодательства в областях безопасности и миграционной политики провести детальный анализ и проработку данного вопроса. Его решение направлено на обеспечение более эффективной интеграции мигрантов в российское общество.

В связи с ужесточением миграционной политики в стране была поставлена цель — ввести обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов. Это необходимо для интеграции таких детей в общество. Кроме того, с начала апреля 2025 года иностранные студенты, желающие обучаться в российских высших учебных заведениях, обязаны будут сдать экзамен по русскому языку.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал проект приказа Рособрнадзора, касающегося установления минимального порога баллов за экзамен по русскому языку для детей мигрантов. Володин заявил, что предлагаемый минимум в 30% баллов нарушает законы, принятые Госдумой, и не способствует адекватной адаптации мигрантов. «Это девальвация норм закона, который мы приняли. Задумайтесь: при десятибалльной шкале 30 % — это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция. Мы говорим о том, что ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресса, не создавать проблемы для других детей. Подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона», — обозначил Володин. Его слова опубликованы на официальном сайте думы.  По итогу Володин поручил рабочей группе по анализу законодательства в областях безопасности и миграционной политики провести детальный анализ и проработку данного вопроса. Его решение направлено на обеспечение более эффективной интеграции мигрантов в российское общество. В связи с ужесточением миграционной политики в стране была поставлена цель — ввести обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов. Это необходимо для интеграции таких детей в общество. Кроме того, с начала апреля 2025 года иностранные студенты, желающие обучаться в российских высших учебных заведениях, обязаны будут сдать экзамен по русскому языку.
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