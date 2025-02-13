Володин раскритиковал предложение Рособрнадзора о баллах по русскому для детей мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал проект приказа Рособрнадзора, касающегося установления минимального порога баллов за экзамен по русскому языку для детей мигрантов. Володин заявил, что предлагаемый минимум в 30% баллов нарушает законы, принятые Госдумой, и не способствует адекватной адаптации мигрантов.
«Это девальвация норм закона, который мы приняли. Задумайтесь: при десятибалльной шкале 30 % — это в лучшем случае двойка. Получается формализм, фикция. Мы говорим о том, что ребенок должен знать русский язык и в школе не испытывать стресса, не создавать проблемы для других детей. Подзаконный акт издается абсолютно противоречащий духу и норме закона», — обозначил Володин. Его слова опубликованы на официальном сайте думы.
По итогу Володин поручил рабочей группе по анализу законодательства в областях безопасности и миграционной политики провести детальный анализ и проработку данного вопроса. Его решение направлено на обеспечение более эффективной интеграции мигрантов в российское общество.
В связи с ужесточением миграционной политики в стране была поставлена цель — ввести обязательный экзамен по русскому языку для детей мигрантов. Это необходимо для интеграции таких детей в общество. Кроме того, с начала апреля 2025 года иностранные студенты, желающие обучаться в российских высших учебных заведениях, обязаны будут сдать экзамен по русскому языку.
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